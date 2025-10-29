  • 24° C
Disminuye actividad económica en Sonora

La actividad económica se contrajo durante el tercer trimestre del año

Oct. 29, 2025
Las actividades económicas tuvieron una variación importante derivado de diferentes factores económicos estatales
La actividad económica en Sonora disminuyó 1.5 por ciento durante el segundo trimestre del 2025 en relación a ese mismo periodo del año anterior, de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi. 

Con esa variación, Sonora se ubicó en el lugar número 25 a nivel nacional en la actividad económica y se encontró por debajo de la media nacional.

El sector que más se vio afectado a tasa anual fueron las Actividades Primarias, que se contrajeron en 11.6 por ciento, seguido por las actividades terciarias con 1.0 por ciento y las actividades secundarias con 0.2 por ciento.

Con esa caída en el rubro de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, Sonora se situó en el lugar número 27 a nivel nacional en la explotación de las actividades primarias.

En lo que refiere a las actividades secundarias, que corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, Sonora se situó en el lugar número 15 de las 32 entidades federativas.

Las actividades terciarias que incluyen los sectores que se dedican a la distribución de bienes, a operaciones con información o con activos, así como a servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal, se ubicaron en lugar número 30 a nivel nacional derivado de la contracción que tuvo durante el segundo trimestre de este año.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


