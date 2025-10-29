Disminuye actividad económica en Sonora

La actividad económica en Sonora disminuyó 1.5 por ciento durante el segundo trimestre del 2025 en relación a ese mismo periodo del año anterior, de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi.

Con esa variación, Sonora se ubicó en el lugar número 25 a nivel nacional en la actividad económica y se encontró por debajo de la media nacional.

El sector que más se vio afectado a tasa anual fueron las Actividades Primarias, que se contrajeron en 11.6 por ciento, seguido por las actividades terciarias con 1.0 por ciento y las actividades secundarias con 0.2 por ciento.

Con esa caída en el rubro de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, Sonora se situó en el lugar número 27 a nivel nacional en la explotación de las actividades primarias.

En lo que refiere a las actividades secundarias, que corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, Sonora se situó en el lugar número 15 de las 32 entidades federativas.

Las actividades terciarias que incluyen los sectores que se dedican a la distribución de bienes, a operaciones con información o con activos, así como a servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal, se ubicaron en lugar número 30 a nivel nacional derivado de la contracción que tuvo durante el segundo trimestre de este año.