Alerta Inapam contra intento de fraude

No existe ningún programa en el que se entregue dinero o bono a los adultos registrados en el Inapam

Oct. 30, 2025
Los adultos mayores son más propensos a caer víctimas de fraudes, por lo que se hizo el llamado a estar al pendiente y no dar datos confidenciales
Un llamado a los afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) a no dejarse engañar y no proporcionar información ni datos de su credencial a cambio de un supuesto aguinaldo hizo personal de esa dependencia federal.

En las últimas semanas ha circulado que se entregará un aguinaldo o bonos de fin de año a los beneficiarios, quienes pudieran perder información confidencial o los datos de su tarjeta cuando la presenten a cambio del dinero.

El Inapam aclaró que no entrega dinero en efectivo ni cualquier otro bono, sino los descuentos y beneficios establecidos en sus reglas de operación para los adultos mayores registrados y con una tarjeta.

Entre los beneficios que obtienen los adultos mayores se encuentran descuentos al presentar la credencial Inapam en diferentes establecimientos, así como 50 por ciento en el pago de agua potable, prediales y licencia de conducir, además de reducción en el costo de autobuses foráneos y el 15 por ciento de medicamentos en cadenas de supermercados participantes.

El supuesto aguinaldo solicita la credencial a los beneficiarios, lo cual pudiera ser un medio para el robo de datos sensibles, por lo que se hizo el llamado a no dejarse engañar

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


