Alerta Inapam contra intento de fraude

Un llamado a los afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) a no dejarse engañar y no proporcionar información ni datos de su credencial a cambio de un supuesto aguinaldo hizo personal de esa dependencia federal.

En las últimas semanas ha circulado que se entregará un aguinaldo o bonos de fin de año a los beneficiarios, quienes pudieran perder información confidencial o los datos de su tarjeta cuando la presenten a cambio del dinero.

El Inapam aclaró que no entrega dinero en efectivo ni cualquier otro bono, sino los descuentos y beneficios establecidos en sus reglas de operación para los adultos mayores registrados y con una tarjeta.

Entre los beneficios que obtienen los adultos mayores se encuentran descuentos al presentar la credencial Inapam en diferentes establecimientos, así como 50 por ciento en el pago de agua potable, prediales y licencia de conducir, además de reducción en el costo de autobuses foráneos y el 15 por ciento de medicamentos en cadenas de supermercados participantes.

El supuesto aguinaldo solicita la credencial a los beneficiarios, lo cual pudiera ser un medio para el robo de datos sensibles, por lo que se hizo el llamado a no dejarse engañar.