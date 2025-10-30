Diario del Yaqui impulsa democracia y libertad de expresión opinan alcaldes de Cajeme y Navojoa

Los foros como la presentación del libro "Libertad de Expresión, la Visión Jurídica" impulsan la democracia y permiten el intercambio respetuoso de ideas, coincidieron los alcaldes de Cajeme, Javier Lamarque Cano, y de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes.

El alcalde de Cajeme destacó que este tipo de foros impulsan el ejercicio democrático para intercambiar opiniones y conocer los puntos de vista de expertos en el tema.

"Estos foros son muy importantes, un ejercicio democrático de intercambiar opiniones y conocer puntos de vista especializados en el tema y es importante que se sigan realizando estos foros".

El presidente municipal resaltó la importancia del libro en el contexto del mundo digital en el que los límites de la libertad de expresión se puede perder y confundirse con intereses políticos o conflictos personales que llegan al límite de la invasión o la ofensa.

Reconoció el esfuerzo de Diario del Yaqui y del Raúl Camou, Director General de esta casa editorial, así como a Hugo Camou, presidente del Consejo de Administración.

Por su parte, el presidente municipal de Navojoa, resaltó que este tipo de foros fortalecen la democracia en la sociedad, además que enseñan a estudiantes y a la comunidad sobre el tema.

"Por supuesto que este tipo de foros ayudan y enseñan y colaboran con la democracia".

Dijo que el libro ayudará a retroalimentar el tema de la libertad de expresión entre la comunidad.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN UN DERECHO DE TODOS

La libertad de expresión es un derecho inherente al ser humano, que debe aplicar para todos.

Por ello la importancia de la presentación del libro Libertad de Expresión, La Visión Jurídica, subrayó Miguel Ángel Castro Cosío.

El líder nacional de la Unión General, Obrero, Campesina y Popular (Ugocp) resaltó que desde el punto jurídico se puede hacer mucho, porque todavía es muy difícil expresar la verdad por seguridad de tu persona y la de tu familia