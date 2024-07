Este jueves es el último día para recoger los uniformes escolares de nivel básico de Ciudad Obregón en la Arena Itson, luego del operativo de casi dos semanas realizado para la zona urbana del municipio de Cajeme, informó el Coordinador del Centro de Canje, Alberto Franco.

Hasta el día de hoy se llevaba un avance del 70 por ciento en la entrega de los paquetes de los uniformes escolares y se atiende a un promedio de mil 500 a mil 700 personas diarias con alrededor de 20 módulos de atención que están instalados en el área.

"Tenemos muchos módulos abiertos, entonces tenemos un tiempo estimado de alrededor de dos minutos de todo el proceso", abundó.

Los padres o tutores que no lleven el vale porque lo perdieron, sufrió daños o no se les entregó al final del ciclo escolar, pueden acudir al área de informática en la Arena Itson en donde se les puede imprimir, además que los apoyan con su CURP en caso que no tengan credencial oficial u otra identificación.

Este día y mañana jueves seguirán haciéndose los cambios de paquetes que por algún motivo deban hacerse, siempre y cuando la prenda se encuentra en buen estado, sin la necesidad de llevar la credencial o el vale.

"Actualmente estamos haciendo sustituciones también, toda la semana pasada no se hicieron, por ciertas cosas de inventario no pudimos, pero por el momento ya hay gente haciendo los cambios de prenda", explicó.

En el caso que haya personas que no acudieron durante esta etapa de distribución de los uniformes, se abrirá una segunda etapa en septiembre, aunque será después del regreso a clases y el canje tendrá otro formato.

"Si acaso no acudieron el sistema se va a abrir nuevamente en septiembre, se va a hacer otra etapa para la gente que haya quedado pendiente, pero sería hasta ese entonces una vez regresando a clases", apuntó.

El horario de atención de este miércoles y jueves será de las 08:00 a las 17:00 horas a donde pueden acudir los padres de familia o tutores a recoger los paquetes o realizar los cambios en caso de ser necesario.

Fueron alrededor de 54 mil paquetes que se destinaron a la zona urbana de Cajeme para prescolar, primaria y secundaria los cuales terminarán de entregarse este jueves