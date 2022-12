Traerá desarrollo SkyBridge

Explicó que se espera sea la tercera semana de enero cuando la empresa instale la primera piedra enseguida del aeropuerto, lo que traerá más empresas a la región y con ello se generarían mano de obra e ingresos económicos para los cajemenses.

"Esto va a generar empleo, va a generar ingreso, va a generar derrama económica y bienestar para la gente", detalló.

Con respecto al acueducto de la Presa Álvaro Obregón hacia Cajeme, anunciado por el gobernador Alfonso Durazo, el alcalde detalló que será algo benéfico, ya que se garantizará el agua para consumo humano sin importar las condiciones climáticas que se tengan en la región.

"Cuando hay alguna sequía hay el riesgo que el nivel del agua del canal no sea suficiente para poder suministrar el agua a las plantas y es parte del problema que tenemos y esto garantizaría que estemos atendiendo así haya o no haya riegos, o si hay o no hay sequía, sino tener permanentemente garantizada el agua potable para consumo humano en nuestro Municipio", puntualizó.

Durante la construcción del Parque Industrial se esperan por encima de dos mil empleos directos e indirectos de acuerdo a especialistas en desarrollo económico.