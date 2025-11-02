Trabajadores de industria maquiladora buscan mejoras en sus colonias

El último bimestre del año se espera estable y sin recortes en las maquiladoras de la región, pero con áreas de oportunidad para mejorar la calidad de vida del sector obrero en temas de servicios públicos, seguridad, pago de los sueldos a tiempo, entre otros, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora, Jaime Gámez Gómez.

Los últimos meses han transcurrido sin nuevas contrataciones, pero tampoco ha habido recortes importantes que pongan en riesgo la estabilidad del sector, lo que espera que los trabajadores cierren el año tranquilos en sus espacios laborales.

Pese a contar con los espacios en la industria, los trabajadores también requieren que se cumplan los compromisos que existen en materia de servicios públicos, seguridad y mejoras de su calidad de vida desde las colonias en las que viven con sus familias.

“Aquí las autoridades, las empresas y la sociedad debemos contribuir en temas de seguridad, mejoras de vida, salarios a tiempo, son algunos que afectan a los trabajadores y que también se deben abordar”.

Por otro lado, dijo que el sindicato estará pendiente de que se entreguen los aguinaldos a tiempo para que los trabajadores puedan gozar de esa prestación dentro de los tiempos establecidos.

Son alrededor de diez mil trabajadores adheridos al Sindicato de la Industria Maquiladora del Sur de Sonora, quienes en su gran mayoría viven en los fraccionamientos y colonias que hay en la ciudad y día a día se ven afectados por los temas antes mencionados.