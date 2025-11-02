  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 2 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Iniciará entrega de tarjetas Bienestar a Jóvenes Construyendo el Futuro en Obregón

Los jóvenes recibirán el depósito de sus recursos una vez que tengan las tarjetas del Banco Bienestar

Nov. 02, 2025
El día 28 de cada mes los jóvenes reciben el pago del programa, el cual empezarán a percibir con su tarjeta
El día 28 de cada mes los jóvenes reciben el pago del programa, el cual empezarán a percibir con su tarjeta

El próximo miércoles se tiene programada la entrega de aproximadamente 250 tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Obregón con la que podrán retirar sus pagos mensuales.

Los plásticos ya llegaron a la ciudad y se encuentran resguardados en las oficinas de la Secretaría del Bienestar para ser distribuidas el próximo 5 de noviembre, tentativamente en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Obregón.

Estos son los jóvenes que se incorporaron en la última etapa de registro que se tuvo, quienes ya estarán trabajando en una de las empresas, escuelas o dependencias de gobierno que se encuentran afiliadas.

Los jóvenes recibirán un pago mensual de 8 mil 840 pesos, además que, al inicio de su etapa como aprendices, gozarán de seguridad social del Imss, que incluye servicio médico para ellos y las personas que estén a su cargo.

El personal de la Secretaría del Bienestar llamó a los jóvenes a estar atentos de los números de contacto que proporcionaron para que se les informe sobre el lugar y fecha de las entregas de la tarjeta.

Actualmente hay empresas consolidadas, emprendedores, empresas familiares, dependencias de gobierno, instituciones educativas, entre otros, que están incorporadas al programa como centros del trabajo y al que los jóvenes pueden acudir como aprendices.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Habrá este domingo camiones a los panteones
Ciudad Obregón

Habrá este domingo camiones a los panteones

Noviembre 01, 2025

Supervisa el IMTES la actividad de las 15 unidades que fueron autorizadas para prestar el servicio delas 8:00 de la mañana a las 10:00 de la noche

Reactiva Día de Muertos el comercio de flores en Cajeme
Ciudad Obregón

Reactiva Día de Muertos el comercio de flores en Cajeme

Noviembre 01, 2025

Negocios ubicados en el centro de Ciudad Obregón se vieron muy concurridos; igual los de la Plaza de las Flores y ambulantes temporales

Revive la tradición de las coronas
Ciudad Obregón

Revive la tradición de las coronas

Noviembre 01, 2025

Por cuarto año consecutivo las pone en venta en la banqueta de la calle No Reelección afuera del Mercadito Unión