Iniciará entrega de tarjetas Bienestar a Jóvenes Construyendo el Futuro en Obregón

El próximo miércoles se tiene programada la entrega de aproximadamente 250 tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Obregón con la que podrán retirar sus pagos mensuales.

Los plásticos ya llegaron a la ciudad y se encuentran resguardados en las oficinas de la Secretaría del Bienestar para ser distribuidas el próximo 5 de noviembre, tentativamente en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Obregón.

Estos son los jóvenes que se incorporaron en la última etapa de registro que se tuvo, quienes ya estarán trabajando en una de las empresas, escuelas o dependencias de gobierno que se encuentran afiliadas.

Los jóvenes recibirán un pago mensual de 8 mil 840 pesos, además que, al inicio de su etapa como aprendices, gozarán de seguridad social del Imss, que incluye servicio médico para ellos y las personas que estén a su cargo.

El personal de la Secretaría del Bienestar llamó a los jóvenes a estar atentos de los números de contacto que proporcionaron para que se les informe sobre el lugar y fecha de las entregas de la tarjeta.

Actualmente hay empresas consolidadas, emprendedores, empresas familiares, dependencias de gobierno, instituciones educativas, entre otros, que están incorporadas al programa como centros del trabajo y al que los jóvenes pueden acudir como aprendices.