Revive la tradición de las coronas

La elaboración de coronas artificiales para el Día de Muertos es una actividad laboriosa y poco común en estos días pues ya no cualquiera las hace; María Elena Flores Estrada heredó esa habilidad de su familia, y en esta ocasión, por cuarto año consecutivo se colocó a venderlas en la banqueta de la calle No Reelección a las afueras del Mercadito Unión, como complemento a la vendimia de flores y arreglos naturales que se comercializan en el lugar.

"Desde que yo recuerdo, en mi niñez, las hacía con mi madre", dijo. Posteriormente, viviendo en Vícam, las elaboraba con apoyo de una nuera, para comercializarla entre la población de ese pueblo yaqui, sólo que las ventas no eran tan fuertes, comentó.

Manifestó que, desde que se pone a venderlas en la banqueta de la calle No Reelección, había estado haciendo alrededor de 85 piezas por año, las cuales tiene que empezar desde el mes de agosto para poder terminarlas, para comercializarlas a en los dos o tres días de actividad.

Sin embargo, como este año no tuvo el apoyo, sólo pudo hacer 44, las cuales comenzó apenas el 13 de septiembre; estas tienen un precio de venta al público de 250 pesos cada una, reveló.

Por último, calificó la elaboración de coronas como un trabajo manual que la entretiene, a la vez que le deja una utilidad que le da para ayudarse en los gastos habituales.