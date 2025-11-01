  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 1 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Revive la tradición de las coronas

Por cuarto año consecutivo las pone en venta en la banqueta de la calle No Reelección afuera del Mercadito Unión

Nov. 01, 2025
Revive la tradición de las coronas

La elaboración de coronas artificiales para el Día de Muertos es una actividad laboriosa y poco común en estos días pues ya no cualquiera las hace; María Elena Flores Estrada heredó esa habilidad de su familia, y en esta ocasión, por cuarto año consecutivo se colocó a venderlas en la banqueta de la calle No Reelección a las afueras del Mercadito Unión, como complemento a la vendimia de flores y arreglos naturales que se comercializan en el lugar.

"Desde que yo recuerdo, en mi niñez, las hacía con mi madre", dijo. Posteriormente, viviendo en Vícam, las elaboraba con apoyo de una nuera, para comercializarla entre la población de ese pueblo yaqui, sólo que las ventas no eran tan fuertes, comentó.

Manifestó que, desde que se pone a venderlas en la banqueta de la calle No Reelección, había estado haciendo alrededor de 85 piezas por año, las cuales tiene que empezar desde el mes de agosto para poder terminarlas, para comercializarlas a en los dos o tres días de actividad.

Sin embargo, como este año no tuvo el apoyo, sólo pudo hacer 44, las cuales comenzó apenas el 13 de septiembre; estas tienen un precio de venta al público de 250 pesos cada una, reveló.

Por último, calificó la elaboración de coronas como un trabajo manual que la entretiene, a la vez que le deja una utilidad que le da para ayudarse en los gastos habituales.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Inspeccionarán a motociclistas con pasamontañas en panteones
Ciudad Obregón

Inspeccionarán a motociclistas con pasamontañas en panteones

Noviembre 01, 2025

Se contará con vigilancia en los cementerios municipales por parte de Seguridad Pública y otras dependencias

Visitan panteones de Cajeme por Día de todos los Santos
Ciudad Obregón

Visitan panteones de Cajeme por Día de todos los Santos

Noviembre 01, 2025

Familias llevaron algunos presentes a sus seres queridos, así como música en vivo

Regidores de Cajeme buscan poner orden en estacionamientos
Ciudad Obregón

Regidores de Cajeme buscan poner orden en estacionamientos

Noviembre 01, 2025

Realizan propuestas para que no se invadan banquetas por falta de espacio y para que se amplíe el tiempo de tolerancia donde se cobra