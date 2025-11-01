Inspeccionarán a motociclistas con pasamontañas en panteones

Un llamado hace el comandante de Tránsito Municipal, Luis Rey Chávez, para que las familias que asistan a los panteones durante este Día de Muertos eviten manejar bajo influencia de bebidas alcohólicas, con el fin de evitar posibles accidentes vehiculares; además, adelantó que se inspeccionará a motociclistas que porten pasamontañas o lleven el cristal de los cascos altamente polarizados, por cuestiones de seguridad.

"En el caso del área de panteones, si son detectados motociclistas en estas situaciones vamos a entrevistarnos con estas personas para ver cuál es la situación, y asegurarnos de que cumplan con el reglamento e instrucciones que se están girando, para ser más transparentes en el uso de pasamontañas y evitar el uso de otros accesorios de este tipo", comentó.

En Cajeme existe un programa enfocado en la detención de motocicletas que no lleven placas o cuyo conductor no use casco, mientras que también se detiene a quienes tengan el cristal de este con alto polarizado pues al menos el 50 por ciento de los homicidios se cometen por parte de personas que se desplazan en motocicleta.

El comandante también recomendó evitar manejar en estado de ebriedad, para evitar posibles accidentes que pudieran ocurrir por la considerable afluencia de personas durante el Día de Muertos.

Desde ayer se implementó un operativo de vigilancia por parte de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, Cruz Roja y otras dependencias de gobierno encargadas de garantizar la protección de la ciudadanía.Se espera la afluencia de más de 30 mil vehículos durante este Día de Muertos.