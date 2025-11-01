Implementarán centro de atención a trastornos de neurodesarrollo en Cajeme

El alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, adelantó que se abrirá un centro de atención a personas con espectros de neurodesarrollo en el municipio, pues se han tenido pláticas con el gobernador Alfonso Durazo, así como con padres de personas con estas condiciones, quienes le han externado la necesidad de que su implementación.

A decir del alcalde, se espera que se cuente con el recurso pata el siguiente año.

"Desde hace tiempo hemos venido platicando con algunos padres de familia, con el diputado Raúl Castelo y con el gobernador Alfonso Durazo. Prácticamente ya está aprobado que se presupueste para el siguiente año el recurso para llevar adelante este centro en nuestro municipio, por supuesto que se va a hacer", mencionó.

Recientemente, padres de familias en las que se han presentado este tipo de situaciones entregaron un documento con 2 mil 800 firmas, en el que solicitan que se ponga atención a estos casos en el municipio de Cajeme.

La regidora Mirna López destacó que el número de casos de personas que tienen trastornos de neurodesarrollo son alarmantes.

"Los números son alarmantes, necesitamos poner atención a estos, cada vez conocemos más casos en los que en alguna familia hay algún contacto directo con alguna persona, debemos ser empáticos y poderles tender la mano. Recientemente tuvimos una situación de alerta en el municipio. Las familias deben sentir el cobijo de este órgano colegiado", comentó.

Destacó que se trata de un proyecto importante para las familias cajemenses, por lo que se espera que sea una realidad el siguiente año.

Actualmente existen centros de este tipo en los municipios de Guaymas y Caborca.