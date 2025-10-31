  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Al 100% los panteones para Día de Muertos

Maquinaria y personal de Imagen Urbana trabajaban este viernes a marchas forzadas; los baños se instalarán hoy sábado muy temprano

Oct. 31, 2025
Al 100% los panteones para Día de Muertos

Con el propósito de que las familias cajemenses puedan rendir homenaje y recordar a sus seres queridos en espacios limpios, seguros y en óptimas condiciones, este viernes la maquinaria y personal de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cajeme llevaba a cabo los trabajos finales a las acciones de mantenimiento y rehabilitación en los panteones municipales, labores que fueron supervisadas por el presidente municipal, Javier Lamarque.

En el recorrido, realizado en compañía del secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré, el alcalde de Cajeme constató los avances en las labores de limpieza, retiro de maleza, rehabilitación de luminarias y revisión del suministro de agua, con lo que se busca garantizar que los camposantos estén listos para la conmemoración del Día de Muertos.

Al igual que en los panteones de la ciudad, se hicieron trabajos en los ubicados en las comisarías de Cócorit, Esperanza y Pueblo Yaqui, que de esta manera estarán en condiciones para que las familias acudan a visitar a sus fieles difuntos, destacó el Presidente Municipal.

También, informó, se implementará un operativo especial de Tránsito y Policía Preventiva para brindar seguridad y facilitar la movilidad de las familias que acudan a los panteones, buscando evitar embotellamientos y garantizando un entorno tranquilo durante las visitas.

Por lo que se refiere a los baños públicos que se instalan en estas fechas para el uso de quienes van a visitar las tumbas de sus familiares fallecidos, personal dependiente del Velatorio Municipal y Panteones manifestó que estos serían colocados a primera hora de este sábado, para dar servicio durante los dos días y serán retirados el lunes por la mañana.

NO HAY PERMISOS PARA ALIMENTOS

Ramiro Favela, director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Cajeme comentó que se dieron poco más de 40 permisos temporales para venta de flores y coronas en la calzada Francisco Villanueva, que se suman a los cerca de 15 que se otorgan cada año en las banquetas ubicadas en los alrededores del Mercadito Unión.

Comentó que, por tema de salud, no se permite la venta de alimentos en el exterior de los panteones, y si se llegara a instalar algún puesto al interior, le correspondería al mismo Velatorio otorgar el permiso correspondiente, "aunque por salud no debería darse ninguna autorización, sólo para productos no alimenticios".

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Disfrutan de la segunda "Tarde de Oro" en la Plaza Álvaro Obregón
Ciudad Obregón

Disfrutan de la segunda "Tarde de Oro" en la Plaza Álvaro Obregón

Octubre 31, 2025

La iniciativa del gobierno municipal a través DIF Cajeme busca brindar un espacio de sana convivencia para adultos mayores y comunidad en general

Llegaron las flores a Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Llegaron las flores a Ciudad Obregón

Octubre 31, 2025

Inició la venta este viernes a temprana hora; continuarán hasta el domingo por la tarde

Baja rickettsia en Sonora durante 2025
Ciudad Obregón

Baja rickettsia en Sonora durante 2025

Octubre 31, 2025

Persisten fallecimientos por esta causa; de los 96 casos confirmados, 41 son defunciones: Secretaría de Salud