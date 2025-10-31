Disfrutan de la segunda “Tarde de Oro” en la Plaza Álvaro Obregón

Cae la tarde del 31 de octubre y el viento fresco crea el ambiente perfecto para que más de un centenar de personas, en su mayoría adultos mayores, se reúnan en la Plaza Álvaro Obregón. Ahí se celebra la segunda edición de la “Tarde de Oro”, una iniciativa del Gobierno Municipal, a través del DIF Cajeme, que busca ofrecer un espacio de convivencia, música y alegría.

Algunas personas asistieron caracterizadas como catrinas y, al ritmo de la música, sacaron sus mejores pasos para animar a quienes preferían disfrutar sentados en las mesas y sillas instaladas por el DIF Cajeme para quienes buscan esparcimiento, aunque no se animen a bailar.

La Mtra. Claudia Santacruz, directora del DIF Cajeme, destacó que el presidente municipal Javier Lamarque Cano apoyó la propuesta al reconocer la importancia de atender a los adultos mayores y brindarles momentos agradables. Señaló además que la actividad se realiza en coordinación con el INAPAM y que la respuesta de la comunidad ha sido muy positiva.

La primera “Tarde de Oro” se llevó a cabo hace dos semanas con música de los años 70, mientras que en esta ocasión el ambiente se llenó de ritmo con la presentación del grupo La Clase, integrado por jóvenes que interpretan cumbias y música norteña.

HABRÁ MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS

La funcionaria informó que se tiene contemplado un programa con distintos géneros musicales de aquí al mes de diciembre, y que la invitación está abierta no solo para los adultos mayores, sino para toda la comunidad, ya que también se instalan puestos de comida y venta de productos locales.

“Nosotros ponemos las mesas y las sillas; ya tenemos ocupados 100 lugares y creemos que poco a poco irá aumentando la cantidad de asistentes”, comentó Claudia Santacruz, al resaltar la buena respuesta que han tenido las “Tardes de Oro”, que se realizan todos los viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

De esta forma, se abre un nuevo espacio de esparcimiento para un sector que requiere actividades donde pueda bailar, convivir y disfrutar las tardes que comienzan a ser más frescas. Cabe destacar que se colocaron luminarias de mayor potencia en la Plaza Álvaro Obregón, para que el lugar luzca completamente iluminado durante estos encuentros que, sin duda, llegaron para quedarse.