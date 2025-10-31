  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Disfrutan de la segunda “Tarde de Oro” en la Plaza Álvaro Obregón

La iniciativa del gobierno municipal a través DIF Cajeme busca brindar un espacio de sana convivencia para adultos mayores y comunidad en general

Oct. 31, 2025
Se realizarán todos los viernes de 17:00 a 20:00 horas.
Se realizarán todos los viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Cae la tarde del 31 de octubre y el viento fresco crea el ambiente perfecto para que más de un centenar de personas, en su mayoría adultos mayores, se reúnan en la Plaza Álvaro Obregón. Ahí se celebra la segunda edición de la “Tarde de Oro”, una iniciativa del Gobierno Municipal, a través del DIF Cajeme, que busca ofrecer un espacio de convivencia, música y alegría.

Algunas personas asistieron caracterizadas como catrinas y, al ritmo de la música, sacaron sus mejores pasos para animar a quienes preferían disfrutar sentados en las mesas y sillas instaladas por el DIF Cajeme para quienes buscan esparcimiento, aunque no se animen a bailar.

La Mtra. Claudia Santacruz, directora del DIF Cajeme, destacó que el presidente municipal Javier Lamarque Cano apoyó la propuesta al reconocer la importancia de atender a los adultos mayores y brindarles momentos agradables. Señaló además que la actividad se realiza en coordinación con el INAPAM y que la respuesta de la comunidad ha sido muy positiva.

La primera “Tarde de Oro” se llevó a cabo hace dos semanas con música de los años 70, mientras que en esta ocasión el ambiente se llenó de ritmo con la presentación del grupo La Clase, integrado por jóvenes que interpretan cumbias y música norteña.

imagen-cuerpo

HABRÁ MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS

La funcionaria informó que se tiene contemplado un programa con distintos géneros musicales de aquí al mes de diciembre, y que la invitación está abierta no solo para los adultos mayores, sino para toda la comunidad, ya que también se instalan puestos de comida y venta de productos locales.

“Nosotros ponemos las mesas y las sillas; ya tenemos ocupados 100 lugares y creemos que poco a poco irá aumentando la cantidad de asistentes”, comentó Claudia Santacruz, al resaltar la buena respuesta que han tenido las “Tardes de Oro”, que se realizan todos los viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

De esta forma, se abre un nuevo espacio de esparcimiento para un sector que requiere actividades donde pueda bailar, convivir y disfrutar las tardes que comienzan a ser más frescas. Cabe destacar que se colocaron luminarias de mayor potencia en la Plaza Álvaro Obregón, para que el lugar luzca completamente iluminado durante estos encuentros que, sin duda, llegaron para quedarse.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Llegaron las flores a Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Llegaron las flores a Ciudad Obregón

Octubre 31, 2025

Inició la venta este viernes a temprana hora; continuarán hasta el domingo por la tarde

Baja rickettsia en Sonora durante 2025
Ciudad Obregón

Baja rickettsia en Sonora durante 2025

Octubre 31, 2025

Persisten fallecimientos por esta causa; de los 96 casos confirmados, 41 son defunciones: Secretaría de Salud

Familia hermosillense protegida de intento de secuestro virtual
Ciudad Obregón

Familia hermosillense protegida de intento de secuestro virtual

Octubre 31, 2025

De manera oportuna las autoridades logran prevenir una nueva víctima en Hermosillo