Familia hermosillense protegida de intento de secuestro virtual

En el marco de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno Federal, y como parte de la “Estrategia Anti Extorsión”, se logró proteger a una familia hermosillense que fue víctima de un intento de secuestro virtual.

El reporte fue recibido la mañana del 30 de octubre, cuando un ciudadano informó haber recibido llamadas de un individuo que aseguraba tener secuestrado a un familiar y exigía una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación. Se activó de inmediato el Protocolo de Atención a Víctimas de Extorsión, desplegando acciones coordinadas de investigación y localización.

Gracias a la intervención oportuna de personal especializado de la Policía Estatal, la persona reportada como secuestrada fue localizada sana y salva en una sucursal bancaria de la ciudad. Posteriormente, recibió apoyo psicológico y orientación preventiva sobre este tipo de delitos.

La Secretaría de Seguridad Pública reafirmó su compromiso con la protección de las familias sonorenses y exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, colgar de inmediato ante llamadas de amenaza o extorsión y comunicarse al 9-1-1 o al 089 de denuncia anónima para recibir asistencia profesional y oportuna.