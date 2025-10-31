  • 24° C
Ciudad Obregón

Trabajadores postales se manifiestan en Obregón

Afirman que no han tenido respuesta de la parte oficial con respecto a las muestras de inconformidad

Oct. 31, 2025
El dirigente sindical dijo que este es un problema que se tiene a nivel nacional y la dirigencia realiza las gestiones en las oficinas centrales
Trabajadores postales en Obregón se manifestaron este viernes por fuera de las oficinas de Correos de México como parte de las exigencias de un aumento salarial, insumos y refacciones para sus vehículos.

Ramón René Escobell Montes, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Postales en Obregón, dijo que la manifestación pacífica se sumó a los movimientos nacionales para exigir mejores condiciones y fue momentánea para no detener las labores de las oficinas en Obregón.

"Es una manifestación pacífica, pero muy contundente sobre las necesidades que tenemos en Obregón, Sonora, queremos que se respete el contrato colectivo de trabajo, ya que no se está cumpliendo con él", dijo.

Agregó que los trabajadores deben de usar sus propios medios, ya sea motocicletas o bicicletas, para poder entregar la correspondencia, lo cual merma sus ingresos mensuales al tener que echar gasolina de su propia bolsa.

Pidieron que se le dé servicio de fumigación a las oficinas, las cuales tienen problemas de roedores y bichos que pudieran son insalubres para los trabajadores.

Además, pidieron se resuelva el tema del incremento a los salarios, además que se respete el retroactivo de enero a octubre.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


