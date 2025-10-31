¿Habrá camiones a los panteones de Obregón?

Este sábado y domingo saldrán 15 camiones de Obregón rumbo al Panteón del Carmen a partir de las 07:00 horas para trasladar a los familiares que vayan a visitar las tumbas de sus difuntos con motivo del Día de Muertos, informó Tránsito Municipal.

La salida será de las oficinas de Correos de México por la calle Zaragoza esquina con Miguel Alemán, como tradicionalmente se hace para las salidas en Obregón, con un costo de 20 pesos por personas por tratarse de una ruta especial de dos días.

Los camiones dejarán a los pasajeros a la mitad del panteón y habrá recorridos para recogerlos y regresarlos a las oficinas de Correos de México al terminar su visita al camposanto.

Tránsito Municipal informó que las salidas serán cada vez que se llenen los camiones, de acuerdo a lo que dijeron los concesionarios de Obregón y autoridades del transporte.

HABRÁ SALIDAS AL PANTEÓN VIEJO

Para llegar al panteón Guadalupe, también conocido como "Panteón Viejo", estará funcionando la Línea 5 que pasa por ese lugar y cuya ruta pasa por la calle Sinaloa y No Reelección rumbo al oriente, los cuales se espera tengan una frecuencia de paso de media hora.

El costo de la Línea 5 es de 9 pesos para el público en general y 5 pesos para estudiantes, tercera edad y personas con capacidades especiales.