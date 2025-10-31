  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

¿Habrá camiones a los panteones de Obregón?

En años anteriores, los camiones han salido de Correos de México a los diferentes camposantos de la ciudad

Oct. 31, 2025
Los camiones se encuentran listos y empezarán a funcionar el sábado por la mañana
Los camiones se encuentran listos y empezarán a funcionar el sábado por la mañana

Este sábado y domingo saldrán 15 camiones de Obregón rumbo al Panteón del Carmen a partir de las 07:00 horas para trasladar a los familiares que vayan a visitar las tumbas de sus difuntos con motivo del Día de Muertos, informó Tránsito Municipal.

La salida será de las oficinas de Correos de México por la calle Zaragoza esquina con Miguel Alemán, como tradicionalmente se hace para las salidas en Obregón, con un costo de 20 pesos por personas por tratarse de una ruta especial de dos días.

Los camiones dejarán a los pasajeros a la mitad del panteón y habrá recorridos para recogerlos y regresarlos a las oficinas de Correos de México al terminar su visita al camposanto.

Tránsito Municipal informó que las salidas serán cada vez que se llenen los camiones, de acuerdo a lo que dijeron los concesionarios de Obregón y autoridades del transporte.

imagen-cuerpo

HABRÁ SALIDAS AL PANTEÓN VIEJO 

Para llegar al panteón Guadalupe, también conocido como "Panteón Viejo", estará funcionando la Línea 5 que pasa por ese lugar y cuya ruta pasa por la calle Sinaloa y No Reelección rumbo al oriente, los cuales se espera tengan una frecuencia de paso de media hora.

El costo de la Línea 5 es de 9 pesos para el público en general y 5 pesos para estudiantes, tercera edad y personas con capacidades especiales.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Sonora con suerte este año: caen premios de la Lotería Nacional
Ciudad Obregón

Sonora con suerte este año: caen premios de la Lotería Nacional

Octubre 31, 2025

Han caído diferentes premios importantes de la Lotería Nacional y se espera que haya buena participación para el cierre de año

Trabajadores postales se manifiestan en Obregón
Ciudad Obregón

Trabajadores postales se manifiestan en Obregón

Octubre 31, 2025

Afirman que no han tenido respuesta de la parte oficial con respecto a las muestras de inconformidad

Sonora impulsa el diálogo nacional sobre libertad de expresión
Ciudad Obregón

Sonora impulsa el diálogo nacional sobre libertad de expresión

Octubre 31, 2025

La presentación del libro "Libertad de Expresión: La visión jurídica", con mirada humanista