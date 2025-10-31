  • 24° C
Sonora con suerte este año: caen premios de la Lotería Nacional

Han caído diferentes premios importantes de la Lotería Nacional y se espera que haya buena participación para el cierre de año

Oct. 31, 2025
En lo que va de este año han caído en Sonora cerca de 20 premios importantes de la Lotería Nacional, y el último bimestre tiene una mayor participación por los sorteos que se tienen, informó José Ramón Becheret Barraza.

El gerente en Sonora de la Lotería Nacional explicó que solo en Hermosillo han caído 13 premios mayores, además de los que de Navojoa, Nogales, Guaymas y recientemente uno en Cajeme.

"Sonora ha tenido mucha suerte y todavía no ha caído un premio de los Sorteos Especiales, entonces yo creo que ya nos toca", detalló.

HABRÁ SORTEOS ESPECIALES 

Para el último bimestre el año se tiene el Sorteo Especial de Noviembre, el Sorteo Especial de la Virgen de Guadalupe, el Gordo de la Navidad, que es el que más premios tiene para repartir, además del Sorteo Magno de Año Nuevo.

Becheret Barraza dijo que el lunes de esta semana se puso a la venta el cachito del Gordo de la Navidad para que la gente se prepare, ya que es el principal que se tiene a lo largo del año con un premio mayor de 204 millones de pesos en cuatro series, lo que significa que a cada serie le tocan 51 millones de pesos o 2 millones 500 mil pesos por cachito ganador.

"Invito a la gente a participar, a que compren una serie completa, que se junten entre familiares y amigos, que aprovechen que pueden comprarlo así", detalló.

Reiteró que Sonora ha sido un estado con suerte este año, e incluso Cajeme tuvo un premio mayor este mes en el que se juntaron a comprar una serie y a cada persona le tocaron 350 mil pesos.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


