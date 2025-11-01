Regidores de Cajeme buscan poner orden en estacionamientos

Distintas propuestas han hecho recientemente regidores de Cajeme para poner orden en los estacionamientos comerciales y de instituciones educativas, enfocadas principalmente en garantizar que automovilistas no se vean en necesidad de invadir banquetas por falta de cajones y en que se amplíe el tiempo de tolerancia en estacionamientos de plazas comerciales donde se realiza un cobro.

La edil, Adriana Torres de la Huerta, propone que se realicen precisiones al reglamento de construcciones.

"Lo que yo pido es garantizar que los usuarios tengan espacios suficientes para estacionarse sin saturar las calles que están alrededor y que se evite que las personas dejen sus vehículos en zonas lejanas, oscuras e inseguras. Con esto se busca también prevenir conflictos con residentes cercanos por uso indebido de calles, obstaculizar cocheras y banquetas. Aunque algunos señalan que se sobreentiende que los cajones obligatorios deben estar disponibles, lo cierto es que el reglamento actual no establece esto expresamente", comentó.

TIEMPO DE TOLERANCIA

Por su parte, el regidor Armando Alcalá comentó que siguen las gestiones para que se analice la posibilidad de negociar con dueños de plazas comerciales para que amplíen el tiempo de tolerancia que otorgan antes de cobrar el servicio.

Actualmente, en algunas de estas zonas se da un tiempo de tolerancia de entre 10 y 15 minutos, lo cual resulta insuficiente, comentó.

"Lo que han hecho otras ciudades es que, por medio del Ayuntamiento, han negociado que el tiempo de gracia sea de 40 minutos a una hora, creo que es lastimoso para el ciudadano y los comerciantes de otra manera y no es atractivo", dijo.