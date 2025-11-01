Visitan panteones de Cajeme por Día de todos los Santos

Familias cajemenses han acudido este día a los panteones municipales por el Día de todos los Santos, para llevar presentes a sus seres difuntos, así como música en vivo; el próximo 2 de noviembre se espera que más cajemenses acudan a los cementerios, por el Día de Muertos.

Algunos visitantes mencionaron estar conformes con el servicio de agua y la limpieza en los cementerios, mientras que otros dijeron considerar importante que se atiendan las tumbas que se encuentran en malas condiciones, para evitar accidentes.

"Todavía se pueden ver tumbas abiertas, yo creo que sí deberían de hacer algo ahí para que la gente no corra el riesgo de caerse o de que haya un accidente. Los demás del agua y la limpieza, yo creo que está bien hasta el momento", comentó Jorge, uno de los visitantes.

En palabras del Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, "el día 1 de noviembre la Iglesia celebra a todos los que han llegado al cielo. Como decía el Papa Francisco, son nuestros amigos, son nuestros intercesores, muy pocas cosas podríamos sin la intercesión de ellos, son hombres y mujeres como nosotros, con virtudes, pero también con defectos y pecados, que encontraron la misericordia de Dios y son un modelo para nosotros".

Por otro lado, el titular del Velatorio DIF Cajeme, Mario Valenzuela, dio a conocer que además de la vigilancia por parte del operativo de Seguridad Pública en los panteones, hay 8 cámaras de video vigilancia en el caso del Panteón del Carmen, que es uno de los más visitados.

Estas son monitoreadas para detectar casos de robos u otras anomalías que pudieran suscitarse durante este Día de Muertos. Cabe señalatr que el 1 de noviembre de cada año se acostumbra velar a niños que perdieron la vida.