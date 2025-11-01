Habrá este domingo camiones a los panteones

Un regular servicio es el que prestan las 15 unidades de transporte urbano que desde temprana hora de este domingo y hasta las 10:00 de la noche estarán trasladando a los ciudadanos que acuden al panteón de Nuestra Señora del Carmen (Nuevo), a cumplir con sus seres queridos ya fallecidos, actividad que es supervisada por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) y el Departamento de Tránsito del municipio de Cajeme.

Aunque la autorización para operar es a partir de las 8:00 horas, este sábado desde poco antes de esa hora salió la primera de las unidades de la calle Zaragoza y Miguel Alemán (a un costado de Correos de México), y a partir de ese momento se activó el servicio, que cada vez se fue haciendo más frecuente de acuerdo con la afluencia de pasajeros hasta llegar a un intervalo de 15 minutos entre una y otra salida, manifestó Katia Morales Villa, directora regional del Imtes en Cajeme, quien informó que la tarifa por persona es de 20 pesos por ser corridas especiales.

Por otra parte, la funcionaria expresó que la línea 5 de transporte urbano estará prestando el servicio hacia el panteón de Nuestra Señora de Guadalupe (Viejo), como parte de su ruta habitual, por lo que no fue necesario habilitar alguna ruta extraordinaria.

Comentó que se espera que este domingo todo continúe de manera normal y sin contratiempos, colocándose las primeras unidades muy temprano, para dar inicio a la actividad acorde a las necesidades de la población que requiere traslado al citado panteón municipal.

Por su parte, Reynaldo Castillo López, presidente de la Fundación Madrazo Sonora, hizo saber que los taxistas afiliados a esa organización estarán también llevando ciudadanos a los camposantos, pero no como una ruta extraordinaria, sino que se colocarán en sus lugares habituales y, si es solicitado el servicio por una o por varias personas, las llevarán poniéndose de acuerdo con los clientes en relación con el precio a pagar.