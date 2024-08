Secundaria Técnica 2 va en contra del uso de celular

Debido al mal uso que se le da a los teléfonos celulares inteligentes en las escuelas, este ciclo escolar se tiene el reto de evitar su uso y garantizar que se cumpla con el Reglamento Escolar, informó la directora de la Secundaria Técnica Número 2, Maricruz González Herrera.

La educadora explicó que el ciclo pasado se detectó que aproximadamente el 90 por ciento del alumnado usaba teléfonos inteligentes, a pesar de estar prohibidos, lo que generó problemas, por lo que este año se volverá a platicar con los padres de familia y deberán firmar una hoja en la que se den por enterados del Reglamento Escolar.

"El celular es un problema muy fuerte que tenemos, porque desafortunadamente son adolescentes y utilizan el celular generalmente, hay excepciones, pero generalmente, para todo, menos para comunicarse con los padres, eso nos provoca un problema muy fuerte, el uso del celular está prohibido", sostuvo.

TELÉFONOS BÁSICOS

Gonzalez Herrera dijo que los estudiantes pueden llevar un teléfono básico que solamente reciba o haga llamadas para estar en comunicación con los padres de familia, y en caso de que no lleven, se pueden comunicar con ellos a través de los medios de la escuela.

"En dado caso que de plano necesiten usar el celular, que compren un celular básico, que solamente le sirvan para hablar, que no tenga Whatsapp, que no tenga cámara, que no tenga redes sociales", detalló.

Los teléfonos pueden ser mal utilizados para grabar a estudiantes y maestros, lo que es usado después como una herramienta de "bullying", además que distrae a los estudiantes durante las clases porque se comunican por los grupos de Whatsapp o redes sociales.

Adelantó que, en caso de que los maestros detecten celulares, se les va a recoger y se entregará a los padres de familia.

Además del tema de los celulares se va a trabajar en reforzar el reglamento escolar en el plantel.

Uno de los proyectos que tiene la Secundaria Técnica número 2 para el nuevo ciclo escolar es fortalecer el cumplimiento del Reglamento Rscolar y entre eso va el tema de los teléfonos celulares inteligentes.