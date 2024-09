Técnica 2 busca reducir el ausentismo escolar

Este año académico las autoridades de la secundaria Técnica Número 2 tienen como objetivo reducir el ausentismo injustificado y lograr que todos los alumnos asistan a clases regulares y cumplan con el reglamento escolar, informó la encargada de dirección del plantel educativo, Maricruz González Herrera.

Explicó que hay diferentes circunstancias por las que los niños no asisten a la escuela, las cuales van desde que los estudiantes salen de la ciudad, o simplemente porque los padres de familia no los llevan, lo que afecta su desempeño académico.

"Batallamos mucho con los niños que no vienen, que se los llevan, que los papás se los llevan a otra ciudad, o que no vienen nada más, simple y sencillamente no vienen", apuntó.

BRINDAN APOYO

La directora del plantel dijo que los docentes y directivos buscan la forma de apoyar a los estudiantes que estén faltando, sobre todo aquellos que lo hagan a causa de alguna enfermedad o una situación en particular.

"Los buscamos, intentamos que se reintegren, que se reincorporen a las clases, que asistan, aquí estamos para apoyarlos y si son casos de alguna enfermedad o algo en particular, nosotros buscamos la estrategia de cómo apoyarlos", dijo.

Aunque este ausentismo no supera el 10 por ciento, sí consideran importante las autoridades del plantel lograr que se cumpla con el reglamento escolar de que los estudiantes acudan a las aulas dentro de los horarios y con el uniforme completo.

La asistencia de los alumnos es importante para que no se pierdan los proyectos que se desarrollan en el aula, los cuales son formativos y sirven para desarrollar los conocimientos en los estudiantes.

Uno de los objetivos que se tiene en la secundaria es lograr que todos los alumnos acudan de forma regular.