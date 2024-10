¿Suspenden viajes en Cajeme por conflicto en Sinaloa? Esto dice el alcalde

Los hechos conflictivos que se viven en el estado de Sinaloa con relación a la inseguridad no han mostrado tener efectos perjudiciales para Cajeme que ameriten la suspensión de viajes de la Central de Autobuses Faustino Félix Serna hacia el sur, informó el alcalde Javier Lamarque Cano.

Tampoco se ha presentado algún tipo de alteración en las salidas, más allá de la prolongación de algunos minutos que se pueda tener durante ciertos viajes en los distintos retenes que se han desplegado en puntos clave del municipio, los cuales son en coordinación con elementos de diferentes niveles de gobierno y sirven para fortalecer el combate a la violencia, sin que tengan relación estrictamente con lo que ocurre en Culiacán.

"Que yo tenga información, no ha habido ninguna alteración. Hasta dónde sé no se ha suspendido ningún viaje, ninguna ruta, probablemente puedan sufrir alguna alteración de algunos minutos por los retenes, que siempre han existido, quizás sean un poco más exigentes en este momento por la situación, pero no tengo información de que haya habido problemas", explicó.

Previamente, Lamarque Cano, dio a conocer que durante la primera semana de este mes llegaron más elementos de la Secretaría de Marina al municipio de Cajeme, como parte de la Estrategia de Seguridad de los primeros 100 días, que fue implementada por el gobierno federal.

Cabe señalar que el alcalde ha reiterado que hay avances en cuanto al combate a los índices de homicidio doloso y a la percepción de inseguridad de la población, la cual mostró una mejoría según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente al tercer trimestre del 2024.