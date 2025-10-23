Staus en Cajeme se suma a manifestaciones

Docentes adheridos al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) en Cajeme se sumaron a las manifestaciones que se realizan en diferentes campus del estado para exigir el cumplimiento de los acuerdos tomados y mejoras a los servicios del Isssteson, informó el delegado de ese organismo sindical, Mario Hiram Uriarte Montoya.

El delegado sindical dijo que trabajadores académicos de la universidad en Cajeme, Nogales, Navojoa, Santa Ana y Nogales, se sumaron a las movilizaciones de Hermosillo, pero lo hicieron al interior del campus.

Explicó que es parte del mismo movimiento, en el que se pidieron al gobierno del estado y comunidad universitaria el cumplimento de los acuerdos pactados en la revisión de los contratos colectivos.

"Son acuerdos que ya fueron pactados con ambos sindicatos y que no se han cumplido del todo".

Por otro lado, señaló que se pidió mejoras a los servicios del Isssteson, el cual aún tiene deficiencias, falta de medicamentos y necesidad de especialistas, sobre todo en áreas como neurodivergencias en Cajeme.

"Tenemos compañeras aquí en Cajeme con hijos que tienen situaciones de neurodivergencias y se había acordado que les darían atención, pero no se ha cumplido del todo".

También se pronunciaron en contra de un tema de ISR, el cual fue error de la universidad y ahora se quiere que el trabajador lo pague para compensarlo, lo cual se considera una injusticia.