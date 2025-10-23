  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Staus en Cajeme se suma a manifestaciones

Los trabajadores piden que se cumplan acuerdos tomados, además que se mejoren los servicios del Isssteson

Oct. 23, 2025
Los trabajadores se manifestaron para exigir que se cumplan sus derechos
Los trabajadores se manifestaron para exigir que se cumplan sus derechos

Docentes adheridos al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) en Cajeme se sumaron a las manifestaciones que se realizan en diferentes campus del estado para exigir el cumplimiento de los acuerdos tomados y mejoras a los servicios del Isssteson, informó el delegado de ese organismo sindical, Mario Hiram Uriarte Montoya.

El delegado sindical dijo que trabajadores académicos de la universidad en Cajeme, Nogales, Navojoa, Santa Ana y Nogales, se sumaron a las movilizaciones de Hermosillo, pero lo hicieron al interior del campus.

Explicó que es parte del mismo movimiento, en el que se pidieron al gobierno del estado y comunidad universitaria el cumplimento de los acuerdos pactados en la revisión de los contratos colectivos.

"Son acuerdos que ya fueron pactados con ambos sindicatos y que no se han cumplido del todo".

Por otro lado, señaló que se pidió mejoras a los servicios del Isssteson, el cual aún tiene deficiencias, falta de medicamentos y necesidad de especialistas, sobre todo en áreas como neurodivergencias en Cajeme.

"Tenemos compañeras aquí en Cajeme con hijos que tienen situaciones de neurodivergencias y se había acordado que les darían atención, pero no se ha cumplido del todo".

También se pronunciaron en contra de un tema de ISR, el cual fue error de la universidad y ahora se quiere que el trabajador lo pague para compensarlo, lo cual se considera una injusticia.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Inflación en Sonora sigue por debajo de la media nacional
Ciudad Obregón

Inflación en Sonora sigue por debajo de la media nacional

Octubre 23, 2025

Pese a estar por debajo de la media nacional, algunos rubros como carnes y pescados aumentaron sus costos

Orientan a estudiantes de Cajeme: Cbtis 188 realiza feria vocacional
Ciudad Obregón

Orientan a estudiantes de Cajeme: Cbtis 188 realiza feria vocacional

Octubre 23, 2025

Los estudiantes recibieron información por parte de las universidades de la región

Conmemorarán el Día Mundial de Personas de Talla Baja en Cajeme
Ciudad Obregón

Conmemorarán el Día Mundial de Personas de Talla Baja en Cajeme

Octubre 23, 2025

Se realizará un evento en el Salón Cabildo del Palacio Municipal el 25 de octubre