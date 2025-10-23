  • 24° C
Ciudad Obregón

Inflación en Sonora sigue por debajo de la media nacional

Pese a estar por debajo de la media nacional, algunos rubros como carnes y pescados aumentaron sus costos

Oct. 23, 2025
La inflación en Sonora se ha mantenido por debajo de la media nacional en los últimos meses
Sonora mantuvo la inflación por debajo de la media nacional durante la primera quincena de octubre de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi.

A tasa anual la inflación en Sonora se ubicó en 2.84 por ciento, mientras que a nivel nacional fue de 3.63 por ciento, lo que mantiene a Sonora por debajo de la media nacional, como ha sucedido a lo largo de este año.

Los alimentos, bebidas y tabaco tuvieron un aumento anual del 2.98 por ciento, en el que las carnes subieron en un 10.98 por ciento, mientras que los pescados y mariscos tuvieron una variación del 7.04 por ciento.

Por su parte, la leche, derivados de la leche y huevo tuvieron un aumento del 2.81 por ciento, en tanto que los aceites y grasas comestibles subieron en 2.46 por ciento.

Por otro lado, las frutas frescas tuvieron una variación de -7.98 por ciento, mientras que en las hortalizas frescas fue de -11.85 por ciento, siendo de los apartados que tuvieron disminución a tasa anual durante la primera quincena de octubre.

El azúcar, café y refrescos tuvieron un incremento del 5.25 por ciento durante ese periodo de tiempo, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco fue del 4.90 por ciento.

A tasa quincenal se tuvo una inflación general del 0.5 por ciento en Sonora, mientras que a nivel nacional fue del 0.28 por ciento.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


