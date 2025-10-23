  • 24° C
Ciudad Obregón

Orientan a estudiantes de Cajeme: Cbtis 188 realiza feria vocacional

Los estudiantes recibieron información por parte de las universidades de la región

Oct. 23, 2025
Los estudiantes del Cbtis 188 salen en su mayoría rumbo a la universidad al momento de egresar
Los jóvenes de Cajeme siguen apostando por carretas en tecnología, de la salud y administrativas, afirmó el jefe de vinculación con el sector productivo del Cbtis 188, Martín Alcaráz Valenzuela, en el marco de la feria vocacional que realizó el plantel con universidades públicas y privadas de la región.

Acudieron 13 universidades públicas de Cajeme y privadas al plantel, las cuales brindaron información a los estudiantes sobre los planes de estudios, carreras, tiempos, entre otros.

Alcaráz Valenzuela dijo que los alumnos siguen manteniendo interés por carreras enfocadas a las tecnologías y la salud, aunque los jóvenes recorrieron todos los stands para conocer la oferta de las universidades que abarcó diferentes temáticas.

"Sigue siendo ese el interés de los estudiantes, lo que es la tecnología y la salud, pero también se les brindan las diferentes alternativas que hay en las universidades del municipio", detalló.

La feria vocacional no sólo fue para los estudiantes de quinto semestre, que saldrán el próximo verano con rumbo a las universidades, principalmente de Cajeme, sino para todos en la escuela con el fin de que pudieran conocer sobre las alternativas que tienen.

En busca de lograr que los jóvenes se interesen por las carreras universitarias, se realizan estas ferias, pero también se tienen especialidades en el plantel para que puedan irse preparando con tiempo.

