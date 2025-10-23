CBTis 37 implementará el protocolo "Puerta Segura" para reforzar la seguridad escolar

Con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de toda la comunidad educativa, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 37 (CBTis 37) informó que a partir del lunes 27 de octubre se pondrá en marcha el protocolo "Puerta Segura" en los planteles federales de Educación Media Superior.

De acuerdo con el comunicado oficial, este protocolo contempla medidas como mostrar la credencial escolar al ingresar y verificar el uso del uniforme completo, con el fin de mantener un entorno escolar seguro y ordenado.

PIDEN APOYO A PADRES DE FAMILIA

La institución agradeció la colaboración de estudiantes, padres de familia y personal docente en la aplicación de estas acciones, las cuales buscan fortalecer la disciplina y el sentido de pertenencia dentro del plantel.

Además, el CBTis 37 recordó que el uniforme refleja respeto y compromiso, mientras que la credencial escolar contribuye a la identificación y seguridad de cada alumno.

El aviso fue emitido por la Dirección y Subdirección Académica del plantel, destacando la importancia de la participación de toda la comunidad educativa para el éxito de esta medida preventiva.