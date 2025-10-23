  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

CBTis 37 implementará el protocolo "Puerta Segura" para reforzar la seguridad escolar

Autoridades pidieron apoyo de padres de familia en estas acciones buscan fortalecer la disciplina y el sentido de pertenencia dentro del plantel

Oct. 23, 2025
Todos los alumnos deberán mostrar credencial al ingresar.
Todos los alumnos deberán mostrar credencial al ingresar.

Con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de toda la comunidad educativa, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 37 (CBTis 37) informó que a partir del lunes 27 de octubre se pondrá en marcha el protocolo "Puerta Segura" en los planteles federales de Educación Media Superior.

De acuerdo con el comunicado oficial, este protocolo contempla medidas como mostrar la credencial escolar al ingresar y verificar el uso del uniforme completo, con el fin de mantener un entorno escolar seguro y ordenado.

PIDEN APOYO A PADRES DE FAMILIA 

La institución agradeció la colaboración de estudiantes, padres de familia y personal docente en la aplicación de estas acciones, las cuales buscan fortalecer la disciplina y el sentido de pertenencia dentro del plantel.

Además, el CBTis 37 recordó que el uniforme refleja respeto y compromiso, mientras que la credencial escolar contribuye a la identificación y seguridad de cada alumno.

El aviso fue emitido por la Dirección y Subdirección Académica del plantel, destacando la importancia de la participación de toda la comunidad educativa para el éxito de esta medida preventiva.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Inflación en Sonora sigue por debajo de la media nacional
Ciudad Obregón

Inflación en Sonora sigue por debajo de la media nacional

Octubre 23, 2025

Pese a estar por debajo de la media nacional, algunos rubros como carnes y pescados aumentaron sus costos

Staus en Cajeme se suma a manifestaciones
Ciudad Obregón

Staus en Cajeme se suma a manifestaciones

Octubre 23, 2025

Los trabajadores piden que se cumplan acuerdos tomados, además que se mejoren los servicios del Isssteson

Orientan a estudiantes de Cajeme: Cbtis 188 realiza feria vocacional
Ciudad Obregón

Orientan a estudiantes de Cajeme: Cbtis 188 realiza feria vocacional

Octubre 23, 2025

Los estudiantes recibieron información por parte de las universidades de la región