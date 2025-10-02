CBTis 37 permitirá ingreso de estudiantes solo a partir de las 6:45 am

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 37 (CBTis 37) informó que, a partir del lunes 6 de octubre, los alumnos que inician clases a las 7:00 de la mañana únicamente podrán ingresar al plantel con un máximo de 15 minutos de anticipación, es decir, a las 6:45 am.

Hasta ahora, la escuela abría las puertas desde poco después de las 6:15 de la mañana y a partir de ese momento los alumnos podían llegar y permanecer en las áreas del plantel mientras daba la hora de clase.

Ahora la totalidad del alumnado, que supera los más de mil 200 estudiantes en el primer turno tendrán solo quince minutos para ingresar a la escuela.

¿POR QUÉ EL CAMBIO?

Según se informó, la medida busca fortalecer la seguridad y control en el acceso de los estudiantes; sin embargo, podría generar algunos inconvenientes logísticos, por la cantidad de alumnos y el poco tiempo que tendrán para entrar.

Además, se sabe que varios estudiantes llegan con mayor anticipación debido a las rutas del transporte público, pues algunos se trasladan desde colonias alejadas y prefieren tomar los primeros camiones para evitar unidades llenas en horas pico.

Con la nueva disposición, estos jóvenes no podrán ingresar antes del horario establecido, lo que podría ocasionar aglomeraciones en la entrada del plantel.

HABRÁ CAOS VEHICULAR

Otro punto a considerar es que el acceso coincide con la hora de entrada del personal del IMSS, ubicado justo al lado de la preparatoria, lo que podría provocar un incremento en el tráfico vehicular en la zona y complicaciones para padres de familia, trabajadores y estudiantes.

La Dirección del CBTis 37 señaló que, en caso de que alguna salida de alumnos tenga que realizarse antes del horario regular, se informará con oportunidad por los canales oficiales.