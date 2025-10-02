  • 24° C
Ciudad Obregón

Avanzan trabajos en Secundaria General 6

Los trabajos de la obra se realizan en el área en la que se encontraba el antiguo edificio ubicado sobre la calle Morelos

Oct. 02, 2025
La SEC llevó aulas móviles para que los estudiantes pudieran tomar sus clases mientras realizan las obras
La SEC llevó aulas móviles para que los estudiantes pudieran tomar sus clases mientras realizan las obras

Para el primer bimestre del año entrante se tiene programado concluir con la primera etapa de la construcción del nuevo edificio de la Secundaria General Número 6, que albergará 12 salones y áreas administrativas, informó el subdirector del plantel, Atanael Varga López.

El nuevo edificio se encuentra en el área donde estaba el que se demolió y constará de 12 aulas destinadas a los grupos de primero y segundo, así como el área de personal administrativo.

"Lo que se va a construir es un edificio similar al que se demolió, que básicamente son 12 aulas que ahí estaban, oficinas administrativas y aulas, con material nuevo y mejores condiciones, la anterior ya estaba bastante dañado".

El proyecto se dividió en dos etapas y primero se están construyendo los salones, que se contemplan terminar a más tardar febrero del 2026.

 "Básicamente, la primera etapa que son las aulas, ellos tenían previsto terminarlas diciembre, estamos hablando de enero a más tardar febrero, es lo que nos dijeron en un principio los ingenieros.

Una vez que se concluya con la primera etapa de las aulas, iniciará la construcción de las oficinas administrativas, según fue el compromiso de las autoridades educativas.

TOMAN PRECAUCIONES

Varga López explicó que Protección Civil indicó que se delimitara el área de la obra y se colocó una malla negra que evita el ingreso de los alumnos al área de la obra.  

"Previamente a que empezaran con la construcción había una delimitación que habíamos puesto nosotros, pero solamente con cinta y por la naturaleza de los muchachos, porque son inquietos, porque son adolescentes, porque son jóvenes, vimos que no son suficientes y se le pidió al constructor que pusiera esa delimitación con una malla negra soldada".

imagen-cuerpo

En total son 453 alumnos en el plantel y reconoció que las condiciones no son las ideales por los espacios reducidos, aunque pidió comprensión a la comunidad escolar, ya que los trabajos se proyectaron concluir para inicios del año entrante.  

 "Estamos reacomodados y, como verán, muy apretados, muy incómodos, yo sé que no son las condiciones ideales, aprovecho para pedir la comprensión de la comunidad".  

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


