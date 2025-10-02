Promueven el arte con el programa "Jueves a las 7"

A partir de este mes y hasta el 11 de diciembre, la comunidad de Cajeme podrá participar en una serie de actividades artísticas que se contemplan dentro del programa "Jueves a las 7", por lo que el titular del Instituto de Cultura Municipal, Enrique Espinoza Pinales, extendió su invitación a los habitantes que deseen acudir.

Estas acciones, que, como su nombre lo indica, tendrán lugar los días jueves, se llevarán a cabo con el propósito de impulsar el arte en el municipio, pues es una manera de que los jóvenes desarrollen sus talentos y un método que ayuda a prevenir la violencia en la sociedad.

La primera actividad será el día 9 de octubre, la cual lleva por nombre JumoMuévete, posteriormente habrá una presentación del Grupo ENTE el día 16 y del grupo Artistas en Revolución el 23.

El día 29 del mismo mes se presentará el Coro de Cámara Armonía Sonora, mientras que el 6 de noviembre habrá un bailable por parte del grupo de Danza Itesca y el día 13 tendrá lugar la actividad Arte Itinerante, entre otras actividades que se realizarán en el transcurso de este trimestre del 2025.

Todos los eventos tendrán lugar en la Casa de la Cultura de Ciudad Obregón. "Este es uno de los programas más exitosos que tiene el Instituto de Cultura Municipal, donde además de contribuir y poner ese puente entre artistas y público, contribuimos también a fortalecer ese proceso de formación artística de los jóvenes", comentó el titular del instituto. Se establece una cuota voluntaria para beneficio de los artistas locales que se presentan.