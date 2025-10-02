Inscripciones vigentes de Becas Bienestar

Las inscripciones para la Beca Benito Juárez de preparatoria y Rita Cetina para alumnos de secundaria se encuentran vigentes de forma simultánea, luego que esta última tuviera una ampliación en la fecha límite de registro.

Personal de la Secretaría del Bienestar informó que la inscripción para la Beca Benito Juárez arrancó esta semana y es únicamente para los estudiantes de nuevo ingreso de preparatoria, ya que los alumnos que se vieron beneficiados en ciclos pasados no deben realizar el trámite de nuevo.

En total se tienen 15 mil 208 estudiantes inscritos en preparatoria pública de Cajeme y todos ellos tienen derecho a acceder a la beca, por lo que se hizo el llamado a los de nuevo ingreso a cumplir con los requisitos e inscribirse por medio de la plataforma.

Para registrarse, los estudiantes deben ingresar al sitio web del programa y registrar su CURP, comprobante de estudios digitalizado, correo electrónico, clave de Centro de Trabajo de la Escuela y Comprobante de Domicilio.

AMPLÍA FECHA BECA RITA CETINA

Por otro lado, la Secretaría del Bienestar informó que se amplió la fecha de registro a la Beca Rita Cetina para los estudiantes de nuevo ingreso de secundaria hasta el 5 de octubre, con lo que se busca que más puedan aprovechar del beneficio.

En esta ocasión, la inscripción de Rita Cetina es únicamente para los alumnos de secundaria de nuevo ingreso, ya que los de primaria se programaron para el año entrante.

De acuerdo a información de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) se tienen 16 mil 342 estudiantes de secundaria pública en Cajeme, quienes accederán a estos beneficios.

Las inscripciones son en la plataforma de la Beca Rita Cetina y se debe tramitar primer la Llave Mx, además de cargar la CURP, identificación oficial del padre o tutor, así como el comprobante de estudios del alumno, número de celular, correo electrónico, entre otros.