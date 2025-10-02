Javier Lamarque fortalece vínculos de colaboración con Unison

La Universidad de Sonora (Unison) y el Ayuntamiento de Cajeme fortalecieron vínculos de colaboración para que haya mejores condiciones para la comunidad estudiantil, durante una reunión que sostuvo el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano y la rectora Dena María Jesús Camarena Gómez.

Entre las acciones conjuntas que se acordaron entre ambas partes, se estableció un compromiso por parte del Ayuntamiento de apoyar al campus de la Unison en Ciudad Obregón, con las gestiones necesarias para la conexión al drenaje sanitario, atendiendo una necesidad prioritaria para la institución.

Asimismo, se hizo el acuerdo de fortalecer el trabajo comunitario con la participación de las y los estudiantes de la universidad, principalmente del área psicosocial, quienes brindarán atención en los centros comunitarios que existen en el municipio.

El presidente municipal puntualizó que este tipo de reuniones reflejan la importancia de la colaboración entre las instituciones educativas y el gobierno municipal, en favor del bienestar de la ciudadanía y el desarrollo integral de Cajeme.