  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Conmemorarán el Día Mundial de Personas de Talla Baja en Cajeme

Se realizará un evento en el Salón Cabildo del Palacio Municipal el 25 de octubre

Oct. 23, 2025
Conmemorarán el Día Mundial de Personas de Talla Baja en Cajeme

Distintas actividades se llevarán a cabo por parte de la asociación civil Pequeñas Grandes Personas el próximo 25 de octubre para conmemorar el Día Mundial de Personas de Talla Baja y el décimo aniversario de esta agrupación, por lo que convoca a la ciudadanía a asistir junto con su familia al Salón Cabildo del Palacio Municipal a partir de las 16:00 horas.

Aurora Torres Gutiérrez, presidenta de la asociación, explicó que el objetivo es fortalecer lazos, así como impulsar la concientización de la sociedad, para crear una nueva cultura de inclusión social, equidad y respeto.

imagen-cuerpo

"Estaremos brindando un evento muy familiar, con información y dinámicas para conmemorar el aniversario de esta asociación. Estaremos presentes personas de talla baja, dando testimonio de nuestra historia de vida, invito a la sociedad a concientizar sobre este gran día", comentó.

SIGUEN LOS RETOS

La activista destacó que en la actualidad siguen los retos para las personas de talla baja, en el mundo laboral, así como en la sociedad en general.

"Existe en la sociedad una visión hacia las personas con talla baja con una creencia de que nosotras estamos destinadas únicamente a ser parte de un circo cuando tenemos capacidades en las profesiones, somos muchas personas profesionistas, doctores, dentistas y arquitectos, esta lucha busca que se nos vea como personas capaces y parte de esta sociedad", mencionó.

En esta lucha ha habido distintos logros, agregó, siendo uno de ellos el de cambiar el término erróneo de "enano" por "persona de talla baja" al referirse a quienes tienen esta condición.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Seminario de Ciudad Obregón invita a Encuentro Vocacional para adolescentes
Ciudad Obregón

Seminario de Ciudad Obregón invita a Encuentro Vocacional para adolescentes

Octubre 23, 2025

El evento se llevará a cabo el día 8 y 23 de noviembre en las instalaciones; además, se realizará otro para jóvenes

Se instalarán cerca de 40 vendedores de flores por el Día de Muertos en Cajeme
Ciudad Obregón

Se instalarán cerca de 40 vendedores de flores por el Día de Muertos en Cajeme

Octubre 23, 2025

Inspección y Vigilancia informó que no se permitirá vender alimentos dentro de los panteones

Habrá campaña intensiva contra el dengue en Cajeme
Ciudad Obregón

Habrá campaña intensiva contra el dengue en Cajeme

Octubre 23, 2025

Se fumigarán las viviendas de las colonias y habrá descacharre