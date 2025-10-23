Conmemorarán el Día Mundial de Personas de Talla Baja en Cajeme

Distintas actividades se llevarán a cabo por parte de la asociación civil Pequeñas Grandes Personas el próximo 25 de octubre para conmemorar el Día Mundial de Personas de Talla Baja y el décimo aniversario de esta agrupación, por lo que convoca a la ciudadanía a asistir junto con su familia al Salón Cabildo del Palacio Municipal a partir de las 16:00 horas.

Aurora Torres Gutiérrez, presidenta de la asociación, explicó que el objetivo es fortalecer lazos, así como impulsar la concientización de la sociedad, para crear una nueva cultura de inclusión social, equidad y respeto.

"Estaremos brindando un evento muy familiar, con información y dinámicas para conmemorar el aniversario de esta asociación. Estaremos presentes personas de talla baja, dando testimonio de nuestra historia de vida, invito a la sociedad a concientizar sobre este gran día", comentó.

SIGUEN LOS RETOS

La activista destacó que en la actualidad siguen los retos para las personas de talla baja, en el mundo laboral, así como en la sociedad en general.

"Existe en la sociedad una visión hacia las personas con talla baja con una creencia de que nosotras estamos destinadas únicamente a ser parte de un circo cuando tenemos capacidades en las profesiones, somos muchas personas profesionistas, doctores, dentistas y arquitectos, esta lucha busca que se nos vea como personas capaces y parte de esta sociedad", mencionó.

En esta lucha ha habido distintos logros, agregó, siendo uno de ellos el de cambiar el término erróneo de "enano" por "persona de talla baja" al referirse a quienes tienen esta condición.