Seminario de Ciudad Obregón invita a Encuentro Vocacional para adolescentes

El Seminario de la Diócesis de Ciudad Obregón invita a adolescentes de los 12 a los 15 años de edad que tengan inquietud por conocer la vocación sacerdotal, para que asistan al primer Encuentro Vocacional de este ciclo escolar, donde podrán descubrir el llamado que Dios tiene para ellos.

A diferencia de otros encuentros de este tipo, en este ciclo escolar se realizarán dos etapas, una para adolescentes y otro para jóvenes que estudian bachillerato e incluso quienes ya son profesionistas, explicó Jesús Octavio Cambustón Mendívil, coordinador de la Pastoral Vocacional Interna del Seminario.

"Un Encuentro Vocacional es la forma en que el Seminario busca dar un acompañamiento gratuito a jóvenes varones que muestran inquietud o curiosidad hacia la vocación del sacerdocio. En años pasados se habían hecho para aquellos jóvenes que estudian desde la secundaria hasta la universidad, incluidos profesionistas, pero a partir de este ciclo se manejará de distinta forma para una atención más personalizada. Se harán dos series, la primera de ella es para adolescentes de secundaria, que será el 8 de noviembre de las 9:00 a las 17:00 horas, sin que las personas deban quedarse a dormir en las instalaciones", explicó.

Para asistir se pide llevar algunas cosas, entre ellas rosario y Biblia.

"Hay que traer buena disposición, Biblia, y cuaderno para anotaciones, así como un rosario. El fin de este Encuentro Vocacional es que tengan un acompañamiento más personalizado, que conozcan el Seminario y la formación dentro de él", comentó.

Se contempla que, a lo largo de este ciclo escolar, se lleve a cabo otro encuentro de este tipo para adolescentes de los 12 a los 15 años, agregó.

En cuanto a los jóvenes de preparatoria en adelante, incluidos profesionistas, el Encuentro Vocacional será durante los días 22 y 23 de noviembre, mientras que a lo largo del ciclo escolar se llevarán a cabo otros tres eventos.

"Ellos sí se quedan a dormir, se les dará una habitación, con el mismo fin. Estos jóvenes, en su etapa de juventud, ya buscan dar una respuesta a Dios e incluso a ellos mismos. Ese encuentro iniciará a las 9:00 horas del día 22 y concluirá aproximadamente a las 10:00 del día 23 de noviembre", dijo.

Actualmente, cursan sus estudios en el Seminario 28 jóvenes de esta Diócesis y ocho de la Diócesis de Nogales.