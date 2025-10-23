Disminuye percepción de inseguridad en Ciudad Obregón

El 83.6 por ciento de los habitantes de Ciudad Obregón mayores de 18 años, consideran que es inseguro vivir en esta localidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dichos resultados, fueron obtenidos durante la tercera edición del estudio en 2025, realizada de junio a septiembre.

Al comparar las cifras con las obtenidas en el trimestre anterior; es decir, de abril a junio, donde el 88 por ciento de los ciudadanos manifestaron sentirse inseguros, hay una disminución del 4.4 por ciento de percepción de inseguridad.

De este modo, Ciudad Obregón pasó del quinto al sexto lugar entre las ciudades más inseguras de México, siendo rebasada por Cuernavaca con 84.2%, Ecatepec de Morelos con 84.4%, Chilpancingo de los Braco con 86.3%, Irapuato con 88.2%; y Culiacán con 88.3%.

Otra de las ciudades que figura en la encuesta, es Hermosillo, donde el 47.5 por ciento de la población mayor de edad manifiesta sentirse insegura.

CIUDADANOS NO EXPERIMENTAN CONFLICTOS

Por otra parte, Ciudad Obregón es una de las localidades en la que sus habitantes tienen menos conflictos o enfrentamientos, pues solo el 5.3 por ciento de los ciudadanos manifestaron haber experimentado alguna situación de ese tipo, mientras que en otras ciudades, como Iztacalco, Tlalpan y Álvaro Obregón, más del 50 por ciento de los habitantes los han tenido.