Habrá campaña intensiva contra el dengue en Cajeme

Ante los más de 100 casos de dengue que se han confirmado en el municipio de Cajeme, de los cuales cuatro son de gravedad, el director de Salud Municipal, Jesús Espinoza, dio a conocer que a partir del próximo 24 de octubre se desplegará una campaña intensiva de prevención, que contempla fumigaciones en viviendas y descacharre.

Se contará con 13 camiones por parte de distintos Distritos de Salud, por lo que se pide a la población estar atenta para que, cuando pasen por las viviendas, abran puertas y ventanas.

"Nos van a apoyar con una campaña intensiva, vamos a dar inicio con 13 camionetas, nos apoyarán de otros Distritos de Salud y el recorrido se hará por todo el municipio. Realizaremos el arranque oficial de esta campaña intensiva, pero nunca se ha dejado de fumigar, esta no es la solución a nuestros problemas como lo hemos comentado, pero como ahorita se encuentra virus flotando en el aire con el mosquito es un momento efectivo para realizarlo", dijo.

Destacó que en la actualidad se cuenta con distintas herramientas epidemiológicas para determinar en qué polígonos se debe actuar con prioridad, como lo son los mapas de calor, las ovitrampas o la incidencia de casos.

"Los grupos de edad más comunes (en base al registro de pacientes con dengue) son las personas activas que tienen arriba de 30 años, 45 o 50, porque somos quienes nos encontramos en movimiento", agregó, por lo que invitó a la ciudadanía a tomar acciones preventivas, como usar ropa manga larga, y limpiar sus patios.

FLORES ARTIFICIALES EN DÍA DE MUERTOS

Entre las medidas preventivas, sugirió a los cajemenses usar flores artificiales y no naturales durante el Día de Muertos, para evitar el almacenamiento de agua en panteones, pues esto puede generar criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

Cabe señalar que Salud Municipal incrementó el número de jornadas de descacharre durante este mes, por lo que se llevan a cabo cinco días a la semana y no tres.