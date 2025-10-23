  • 24° C
Ciudad Obregón

Se instalarán cerca de 40 vendedores de flores por el Día de Muertos en Cajeme

Inspección y Vigilancia informó que no se permitirá vender alimentos dentro de los panteones

Oct. 23, 2025
La Dirección de Inspección y Vigilancia estima que este año podrían instalarse entre 35 y 40 vendedores de flores por el Día de Muertos en Cajeme, incluyendo a quienes se colocan en la Calzada Francisco Villanueva. Además, aclaró que no se permitirá el ingreso a los panteones a quienes quieran ofrecer en venta productos alimenticios.

"El año pasado se instalaron entre 35 y 40 vendedores de flores en la Calzada, el centro de la ciudad y cerca del Mercadito Unión, eso se estima para este año también. Respecto a la venta de alimentos dentro de los panteones, no está permitido por el manejo de este tipo de comercios, por higiene principalmente", explicó Ramiro Favela, titular de esta dependencia.

imagen-cuerpo

En cuanto a los vendedores que se instalarán al exterior del Templo de San Judas Tadeo durante la kermés del 27 de octubre y días previos, se estima sean alrededor de 15. Estos se dedican principalmente a la venta de imágenes del santo patrono de las situaciones difíciles, así como a la venta de productos alimenticios, estampas con oraciones, entre otros.

NO HAY SOLICITUDES PARA FIESTA DE HALLOWEEN

Por otro lado, Ramiro Favela mencionó que no ha habido solicitudes por parte de la ciudadanía para realizar fiestas masivas de Halloween, pues el alcalde Javier Lamarque anunció que no se darían este año, a petición de habitantes de distintas colonias que se ven afectados por este tipo de eventos.

Cabe señalar que este mes se han instalado cerca de siete puestos de venta de churros en distintos puntos de Cajeme, informó Inspección y Vigilancia.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

