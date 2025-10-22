Impiden el acceso a alumnos de secundaria por falta de escudo

Personal del turno matutino de la Escuela Secundaria General #5, Faustino Félix Serna, ubicada en la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón, impiden el acceso a los alumnos que no porten escudo del plantel y la letra correspondiente del grupo, por seguridad e identificación del alumnado.

Sin embargo, hay alumnos que ya están en el último grado y nunca les han entregado identificación de la escuela, comentaron algunos padres de familia, quienes cuestionaron el hecho de no entregar credencial para una mejor identificación; por lo que los prefectos que se encontraban en la entrada argumentaron que dicho documento se debe solicitar en la dirección sino no se les entrega.

Al no poder ingresar al plantel por no portar el escudo de la institución, algunos alumnos, que traían dinero, acudían a una papelería que se encuentra enfrente de la secundaria para comprar el escudo y se los colocaban de manera imprevista con un alfilerillo, y al pasar por la revisión se les comentaba que para el día de mañana deberán traerlo bien cosido en la playera. En tanto que otros que no contaban con el recurso para comprarlo simplemente se regresaban.

Pasados unos 10 minutos de la hora de entrada, el director del plantel educativo, el licenciado Roberto Almada Palafox, sale a la puerta diciendo "que a nadie se le está regresando", sin embargo, quienes estaban presentes en un principio observaban como a todos los que no cumplían con el escudo se les regresaba de la puerta.

En ese momento la indicación de Almada Palafox fue que a quienes no cumplían con el requisito del escudo o letra del grupo se les anotaría en un listado por parte del prefecto correspondiente a cada grado y se les permitiría el acceso.

VERSIÓN DE LA SECUNDARIA

Más tarde se logró platicar con la subdirectora del plantel, quien indicó que en ningún momento se le impidió el acceso al alumnado que no portara el escudo, que simplemente se les apartaba para posteriormente tomar sus datos y que después pudieran ingresar.

E incluso agregó que los prefectos tuvieron que acudir a un campo de futbol cercano al plantel llamado "La Bombonera", porque habían recibido el reporte que en el lugar se encontraban alumnos que no habían entrado a clases, pero no pudieron corroborar la versión al no encontrar a nadie.

Asimismo, indicó que unas jovencitas llegaron a la mitad del primer módulo, tras haber acudido a sus hogares por dinero para comprar el escudo, y se les comentó que por cuestión de seguridad no deberían de haberse regresado a sus casas, que la entrada no se les había negado.