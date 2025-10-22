  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Rehabilitación de calles de Parque Industrial de Obregón dignificará espacios

Los trabajos de rehabilitación ayudarán a que el Parque Industrial sea más atractivo para la inversión

Oct. 22, 2025
Los trabajadores del parque industrial de Obregón tendrán calles más dignas para circular
Los trabajadores del parque industrial de Obregón tendrán calles más dignas para circular

La rehabilitación de las calles del Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) darán una mejor cara a esa zona, propiciará que lleguen inversiones y dará espacios laborales más dignos a los trabajadores, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Manufacturera del Sur de Sonora, Jaime Gámez Gómez.

Luego que se diera a conocer que ya se tienen avances en las obras del parque industrial de Obregón, el dirigente sindical dijo que hay muchas oportunidades de mejora en las vialidades, las cuales, una vez concluidas, beneficiarán tanto a las empresas como a los trabajadores.

“Indiscutiblemente que, una vez concluidas las obras, el objetivo será benéfico para la industria y eso se va a traducir en beneficio para las empresas y los trabajadores, las condiciones de las calles en el parque tienen mucha oportunidad de mejora y que bueno que se decidió iniciar con el proceso”, detalló.

Agregó que una vez concluidas las obras darán un aspecto de mayor dignidad que podrán percibir los inversionistas, los que abonará a que puedan llegar más empresas a esta zona, además que los trabajadores tendrán mejores condiciones.

imagen-cuerpo

ABONARÍAN AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

Explicó que las condiciones actuales dan una maña imagen y pudieran inhibir las inversiones, por ello es que este tipo de obras son benéficas para el desarrollo de la región.

“Dicen que la primera impresión es importante, entonces si se le invita a generar economía en la región y los metemos al parque industrial en donde les va botando la cabeza, es complicado, por eso estas obras serán importantes”.

Reconoció que, aun cuando estos trabajos pudieran ocasionar incomodidad a quienes transitan a diario por el Parque Industrial, a la larga van a traer más beneficios.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


