  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Vecinos de la colonia Miravalle piden que se atiendan los drenajes colapsados

Advierten que recurrirán a un cierre de vialidades en caso de que no haya respuesta

Oct. 22, 2025
Vecinos de la colonia Miravalle hacen un llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para que atienda la problemática de drenajes colapsados en las calles; advierten que pretenden cerrar temporalmente la vialidad 300 y Paseo Miravalle, en caso de que no se solucione la situación, principalmente en la calle Chumampaco.

"Por la Valle de los Reyes, entre Paseo 300 y Chumampaco, hay 2 drenajes pluviales de calle a calle, están tapados, caen todos por la Chumampaco y corren por la Valle de Cócorit hacia la 300, por lo que es un lago, ya no hay pavimento en la calle", dio a conocer María del Carmen, una de las afectadas.

La cajemense acudió hoy al Palacio Municipal para solicitar el apoyo de las autoridades, donde dio a conocer que el problema lleva más de un año, por lo que los habitantes de este sector se encuentran organizándose para llevar tierra por medio de dompes a las zonas que se encuentran más afectadas, para tratar de mitigar el derrame de aguas. Cabe señalar que dicha situación también afecta a habitantes de la colonia San Anselmo.

En algunas casas el agua se mete, lo que afecta la calidad de vida de las personas, por lo que piden la intervención del gobierno municipal lo antes posible.

