  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Realizarán tercera edición de Sabaku No Kitsuné

Se llevará a cabo en la explanada central del Itson Náinari

Oct. 22, 2025
Realizarán tercera edición de Sabaku No Kitsuné

Fanáticos del Anime podrán disfrutar de un espacio de convivencia y diversión durante el evento Sabaku No Kitsuné FA, mismo que se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en la explanada central del Instituto Tecnológico de Sonora (Campus Náinari), informó el coordinador del Instituto Cajemense de la Juventud (ICJ), Uriel Sandoval.

Tendrá lugar de las 12:00 a las 20:00 horas, y se contará con diferentes stands de venta en donde se ofertarán artículos relacionados al Animé, también se llevarán a cabo distintas dinámicas, premiaciones y Karaoke, además de que se presentarán algunos invitados sorpresa de doblaje de películas.

Esta es la tercera ocasión que se llevará a cabo este evento, en el marco del Festival de las Artes del Itson, aclaró.

"El Sabaku no Kitsuné FA llega por tercera vez al Festival de las Artes Itson, es uno de los eventos más esperados del año. Habrá stands de venta temáticos con productos exclusivos, artistas en vivo con los que se podrá cantar y bailar, también concursos con premios increíbles, videojuegos para todos los gustos, karaoke para desatar la voz y un doblador de voz nacional invitado. Este evento es una colaboración entre la Universidad Itson, Sabaku Producciones y el Instituto Cajemense de la Juventud", explicó.

Cientos de cajemenses asisten cada año a este tipo de eventos que se realizan para los fanáticos del Animé, películas y series, acudiendo algunos de ellos con la vestimenta de sus personajes favoritos o con playeras alusivas a sus series de preferencia.

El evento es abierto al público y no tendrá ningún costo el ingreso.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Guardia Nacional invita a Jornada de Paz y Seguridad en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Guardia Nacional invita a Jornada de Paz y Seguridad en Ciudad Obregón

Octubre 22, 2025

El próximo fin de semana, la corporación realizará diversas actividades y brindará servicios gratuitos en la Laguna del Náinari

"Cada día es una batalla, pero nunca pierdo la fe": Leticia Solís, la joven cajemense que lucha por salvar su vista
Ciudad Obregón

"Cada día es una batalla, pero nunca pierdo la fe": Leticia Solís, la joven cajemense que lucha por salvar su vista

Octubre 22, 2025

La joven ha iniciado una colecta a través de GoFundMe, para recaudar fondos y realizar los procedimientos médicos que implican altos costos

Casos extremos de dengue provocan la muerte
Ciudad Obregón

Casos extremos de dengue provocan la muerte

Octubre 21, 2025

Es una enfermedad viral, contagiada por la picadura del mosquito Aedes aegyptii: Bojórquez