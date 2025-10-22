Realizarán tercera edición de Sabaku No Kitsuné

Fanáticos del Anime podrán disfrutar de un espacio de convivencia y diversión durante el evento Sabaku No Kitsuné FA, mismo que se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en la explanada central del Instituto Tecnológico de Sonora (Campus Náinari), informó el coordinador del Instituto Cajemense de la Juventud (ICJ), Uriel Sandoval.

Tendrá lugar de las 12:00 a las 20:00 horas, y se contará con diferentes stands de venta en donde se ofertarán artículos relacionados al Animé, también se llevarán a cabo distintas dinámicas, premiaciones y Karaoke, además de que se presentarán algunos invitados sorpresa de doblaje de películas.

Esta es la tercera ocasión que se llevará a cabo este evento, en el marco del Festival de las Artes del Itson, aclaró.

"El Sabaku no Kitsuné FA llega por tercera vez al Festival de las Artes Itson, es uno de los eventos más esperados del año. Habrá stands de venta temáticos con productos exclusivos, artistas en vivo con los que se podrá cantar y bailar, también concursos con premios increíbles, videojuegos para todos los gustos, karaoke para desatar la voz y un doblador de voz nacional invitado. Este evento es una colaboración entre la Universidad Itson, Sabaku Producciones y el Instituto Cajemense de la Juventud", explicó.

Cientos de cajemenses asisten cada año a este tipo de eventos que se realizan para los fanáticos del Animé, películas y series, acudiendo algunos de ellos con la vestimenta de sus personajes favoritos o con playeras alusivas a sus series de preferencia.

El evento es abierto al público y no tendrá ningún costo el ingreso.