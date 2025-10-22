  • 24° C
Ciudad Obregón

Guardia Nacional invita a Jornada de Paz y Seguridad en Ciudad Obregón

El próximo fin de semana, la corporación realizará diversas actividades y brindará servicios gratuitos en la Laguna del Náinari

Oct. 22, 2025
A partir del viernes 24 de octubre y hasta el domingo 26, el Cuarto Batallón de la Guardia Nacional realizará una jornada de paz y seguridad en Ciudad Obregón.

El evento se desarrollará en las inmediaciones de la Laguna del Náinari, en un horario de 12 a 6 de la tarde.

En el lugar se instalarán módulos de educación en casa, peluquería, atención dental y aplicación de primeros auxilios, servicios que se brindarán de manera gratuita a los asistentes.

Además de lo anterior, habrá exhibiciones de fotografías, vehículos, equipo de transmisiones, defensa personal, instrucción de bandas de guerra, planteles militares y reclutamiento.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

