Avanza en tiempo y forma obra del PICO

La primera etapa de la rehabilitación del bulevar Circunvalación en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) lleva un avance del 16.56 por ciento, de acuerdo con los números que presenta la empresa constructora Edelco, informó el presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón, Francisco Fernández Jaramillo.

En conferencia de prensa, el dirigente empresarial hizo saber que, de acuerdo con el plan, a estas fechas el avance debería ser el 20 por ciento; sin embargo, el retraso que fue debido a algunas eventualidades, no se considera grave y se estima que va en tiempo y forma.

En cuanto a los servicios de tipo pluvial y drenaje sanitario, Fernández Jaramillo hizo saber que estos ya llevan un avance del 91.4 por ciento, por lo que ya casi están terminados y próximamente se podrá avanzar más rápido, esperando que se pueda concluir la primera parte de dicha vialidad para fines de diciembre, y en el transcurso pueda lanzarse la licitación de la segunda parte.

Recordó que el bulevar Circunvalación tiene una extensión cercana a los dos kilómetros y actualmente se trabaja con la primera mitad, con los recursos equivalentes a 50 millones de pesos que puso el gobierno estatal.

Indicó que de los restantes 50 millones, que deberán ser aportados por los industriales, a la fecha van depositados aproximadamente la mitad; sin embargo, algunas empresas han estado teniendo problemas para poner su parte, porque su situación económica ha cambiado desde que se hizo el compromiso original, hace alrededor de dos años, pero se han estado firmando las cartas compromiso.

Por otra parte, dijo que está a la espera de que la Sidur les dé la retroalimentación acerca del tratamiento que le va a dar a ese asunto en el presupuesto de 2026, dado que termina de rehabilitar el PICO es importante para la conservación de las inversiones existentes y con ello, los empleos.