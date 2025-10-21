  • 24° C
Ciudad Obregón

Cobach Obregón 2 trabaja con la comunidad

La preparatoria tiene diferentes proyectos que están implementando en las aulas y la comunidad

Oct. 21, 2025
Alumnos del Cobach Obregón 2 se preparan para realizar proyectos comunitarios enfocados al cuidado del medio ambiente, además que se capacitan con la Cruz Roja para poder atender problemas y brindar primeros auxilios en caso de ser necesario, informó la directora del plantel, Arely Meza León.

La docente explicó que se instaló el Comité Escolar Comunitario conformado por 54 jóvenes, quienes se capacitan con la Cruz Roja para que cada grupo pueda contar con un primer respondiente en caso de que se presente cualquier eventualidad dentro o fuera de las aulas.

"El viernes van a terminar y la idea es que cada grupo tenga a un primer respondiente, los está capacitando la Cruz Roja", detalló.

Por otro lado, dijo que este fin de semana se realizará una jornada de limpieza en las inmediaciones del plantel en la que participan 35 estudiantes, con lo que se busca incidir de manera positiva en la sociedad.

"Aquí es importante invitar a todas las personas de los alrededores, a toda la sociedad, a que se sumen, que participen y apoyen a los jóvenes. Está programada esta actividad de la jornada de limpieza en la comunidad y queremos que participen", detalló.

Meza León dijo que se están haciendo las gestiones para conseguir los permisos correspondientes, con lo que podrán realizar la actividad sin problemas.

Además de esto, se tiene un proyecto de reciclaje, así como actividades culturales por la fecha conmemorativa del día de muertos, entre otros.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


