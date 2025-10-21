  • 24° C
Se invertirán 130 mdp en arreglar calles de Plano Oriente: Javier Lamarque

El presidente municipal dio a conocer que es un sector prioritario para el gobierno

Oct. 21, 2025
Un monto de 130 millones de pesos se destinará a la rehabilitación del alcantarillado y pavimentación de calles que se encuentran en deplorables condiciones en la colonia Benito Juárez, conocida coloquialmente como Plano Oriente, pues este es un sector prioritario, informó el alcalde Javier Lamarque Cano.

"Estamos trabajando por la vía de Oomapasc y la vía de Desarrollo Urbano para atender las problemáticas no solo la de la colonia Benito Juárez, sino de todas las colonias. Particularmente en el caso de la Benito Juárez, es una de las colonias prioritarias que estamos atendiendo, estoy hablando de una inversión en el corto plazo de alrededor de 130 millones de pesos directamente a la colonia Benito Juárez y tenemos programadas otro tipo de obras en adelante", dio a conocer.

En los próximos días se pondrán en marcha cerca de 11 obras en Cajeme, que tiene que ver con el rescate del alcantarillado y pavimentación de calles, las cuales, sumadas a las que ya están en curso, darán un total de 35, dijo.

El presidente municipal envió un mensaje a la ciudadanía, para que sea paciente mientras se trabaja de manera progresiva en los distintos sectores.

"Estamos trabajando, se atienden las problemáticas, muchas veces el problema no está en donde ellos ven que brota el agua negra, sino el problema puede estar en el colector, y lo que hacemos es atender los colectores para reparar el sistema de drenaje de la colonia, esto va a resolver progresivamente esta problemática", mencionó.

Ayer, algunos vecinos cerraron temporalmente el cruce de las calles No Reelección y Calles, de la colonia Benito Juárez, por el deplorable estado de las calles. Maquinaria de Oomapasc trabaja ya en algunas vialidades.

Javier Lamarque reiteró el llamado a los cajemenses para que paguen en tiempo y forma prediales, recibos del agua y multas, de manera que haya más recursos para atender las denuncias sociales.

