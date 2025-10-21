Bachean ruta de transporte urbano en Cajeme

Cuadrillas de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos iniciaron trabajos de bacheo ayer en diferentes tramos de la calle Galeana, pues es una vialidad que se encuentra en deplorables condiciones y por donde circulan unidades del transporte urbano de Cajeme, así como taxis colectivos.

Uno de ellos es el que comprende de la calle Sinaloa a la 5 de Febrero, donde hasta hace poco se observaban algunos baches que complicaban el paso de los automovilistas y choferes de autobuses.

En el lugar se aplicó carpeta asfáltica por parte del personal de trabajo, para mitigar el impacto de las unidades, de manera que haya una mejor movilidad y se prevengan posibles afectaciones, así como incidentes.

Reynaldo Castillo, presidente de la Fundación Madrazo, opinó que se trata de una noticia positiva para los choferes de taxis colectivos, quienes se ven afectados por algunas vialidades que tienen desperfectos, principalmente en colonias como Beltrones, Los Pioneros y Santa Fe.

Cabe señalar que recientemente, Gerardo Sastré, titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, informó que se aplica un programa de bacheo en distintas partes de la zona urbana y rural del municipio, por afectaciones que se tuvieron con las lluvias.

También se han atenido algunos callejones, como el caso del República de Colombia, del tramo de la No Reelección a la Guerrero, y el República de Brasil, entre Hidalgo y Guerrero. A la par, se realizan obras por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano.