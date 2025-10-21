  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Bachean ruta de transporte urbano en Cajeme

Con las lluvias que se han presentado se agravó el estado de algunas calles

Oct. 21, 2025
Bachean ruta de transporte urbano en Cajeme

Cuadrillas de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos iniciaron trabajos de bacheo ayer en diferentes tramos de la calle Galeana, pues es una vialidad que se encuentra en deplorables condiciones y por donde circulan unidades del transporte urbano de Cajeme, así como taxis colectivos.

Uno de ellos es el que comprende de la calle Sinaloa a la 5 de Febrero, donde hasta hace poco se observaban algunos baches que complicaban el paso de los automovilistas y choferes de autobuses.

En el lugar se aplicó carpeta asfáltica por parte del personal de trabajo, para mitigar el impacto de las unidades, de manera que haya una mejor movilidad y se prevengan posibles afectaciones, así como incidentes.

imagen-cuerpo

Reynaldo Castillo, presidente de la Fundación Madrazo, opinó que se trata de una noticia positiva para los choferes de taxis colectivos, quienes se ven afectados por algunas vialidades que tienen desperfectos, principalmente en colonias como Beltrones, Los Pioneros y Santa Fe.

Cabe señalar que recientemente, Gerardo Sastré, titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, informó que se aplica un programa de bacheo en distintas partes de la zona urbana y rural del municipio, por afectaciones que se tuvieron con las lluvias.

También se han atenido algunos callejones, como el caso del República de Colombia, del tramo de la No Reelección a la Guerrero, y el República de Brasil, entre Hidalgo y Guerrero. A la par, se realizan obras por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Se preparan para velar a San Judas Tadeo
Ciudad Obregón

Se preparan para velar a San Judas Tadeo

Octubre 21, 2025

Año con año cientos de fieles peregrinan entre la noche del 27 de octubre y el día 28

Festival Cultural de las Calacas 2025: Cajeme se viste de tradición
Ciudad Obregón

Festival Cultural de las Calacas 2025: Cajeme se viste de tradición

Octubre 21, 2025

Descubre la magia del Día de Muertos en Cajeme con el Festival Cultural de las Calacas 2025, una celebración que resalta el arte y la identidad mexicana.

La influenza, mortal sin prevención
Ciudad Obregón

La influenza, mortal sin prevención

Octubre 20, 2025

Es una enfermedad estacional de tipo viral, cuya temporada de contagios es Enfermedad estacional de tipo viralde octubre a marzo y previene con vacuna