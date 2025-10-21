Se preparan para velar a San Judas Tadeo

En preparativos se encuentra la Parroquia de San Judas Tadeo de la colonia Real del Sol, pues año con año cientos de fieles del santo patrono de las causas difíciles peregrinan por la Carretera México 15 hasta llegar al templo, donde se realiza una velada la noche del 27 de octubre, seguida por otras actividades el día 28.

El párroco Manuel Monge destacó que se trata de una de las conmemoraciones más importantes para la fe católica en la región. Asimismo, informó que en la comunidad ya se realizan los tradicionales preparativos espirituales, pues previo a la velación se realiza un novenario.

En este sentido, extendió su invitación a las personas que quieran participar en las diferentes actividades que se realizan en esta parroquia.

Cabe señalar que son cerca de 6 mil personas las que cada año peregrinan hacia el templo, partiendo de distintas partes del municipio, según datos proporcionados por Protección Civil Municipal.

En estas fechas se despliega un operativo de manera coordinada entre las diferentes corporaciones de emergencia y dependencias encargadas de velar por la seguridad de la población.

Por su parte, peregrinos y creyentes suelen portar la vestimenta característica de este santo, y peregrinan para agradecer favores recibidos o para pedir la intercesión de San Judas Tadeo ante alguna situación complicada. Otras personas acuden solamente para venerarlo.

Al exterior del templo se coloca una imagen de San Judas Tadeo y tiene lugar la tradicional kermés, donde se venden alimentos, estampas con oraciones al santo, entre otros productos alusivos.