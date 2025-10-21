Habrá más plazas multifuncionales en Cajeme

Más plazas multifuncionales se contemplan para Cajeme durante este trienio, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, quien reiteró que una de ellas se construirá en el viejo Rastro Municipal, donde deberá iniciar la primera etapa de construcción antes de que acabe este año.

En esta área, ubicada en la colonia Matías Méndez, ya se observa que fue demolida la infraestructura, que estaba abandonada y era usada como basurero clandestino.

"Lo que se hizo fue hacer las demoliciones para dejar libre el espacio y este año deberá iniciar la primera etapa del trabajo de construcción, la segunda etapa se realizará el siguiente año. Ahorita está presupuestándose la obra para pasar a licitación y posteriormente poder iniciar los trabajos", explicó.

Se invertirán cerca de 25 millones de pesos en todo el proyecto, para dar lugar a una plaza en la que cajemenses puedan convivir, como estrategia para crear más áreas de esparcimiento y generar paz en el municipio.

Además del viejo Rastro Municipal, se contempla hacer otras plazas en 2 escuelas que ya no operan en la actualidad.

"Hay proyectos para hacer una plaza en la colonia Plano Oriente, en la antigua escuela Miguel Alemán, también para hacer una plaza en lo que era la antigua escuela Fernando F. Dworak. Estamos en etapa de elaboración de proyectos, es la intención poder hacer la mayor cantidad de plazas posibles", dijo.

Este año se construyó la plaza multifuncional Juan Estrada Cárdenas, donde era la antigua escuela Eusebio Montero Morales.