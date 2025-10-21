  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Cecati Obregón ofrece cursos de educación temprana

Los egresados pueden obtener capacidades que les permitan trabajar en diferentes áreas del cuidado infantil

Oct. 21, 2025
Los cursos se encuentran abiertos para todos los interesados en acreditarse en diferentes áreas
Los cursos se encuentran abiertos para todos los interesados en acreditarse en diferentes áreas

Para capacitar a padres de familia, cuidadores y todas las personas que quieran trabajar en el área infantil, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 94 Obregón, ofrece el curso de Estimulación Temprana y Maternales y el de Atención Integral a Niños Maternales.

Karla Trujillo Zavala, directora del plantel Obregón, informó que estos cursos enseñan a los estudiantes a potenciar el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños de edad temprana.

Para ello se utilizan técnicas profesionales y actualizadas que pueden ser aplicables y aprovechadas tanto por los padres de familia que quieran adquirir las herramientas adecuadas, como los cuidadores de niños pequeños y las personas que aspiran a trabajar en áreas como guarderías, escuelas, entre otros.

El inicio de clases de estos cursos del plantel Obregón es el primero de diciembre y continuará hasta el 17 de marzo, de lunes a jueves de las 15:00 a las 20:00 horas, con un costo de mil pesos por los dos cursos.

Los interesados en registrarse pueden revisar las redes sociales, en donde además, vienen los cursos de lo que resta de este año y e inicios del siguiente, como son Principios Básicos de Electricidad, entre otros.

También pueden acudir al plantel del Cecati Obregón ubicado en la colonia Real del Sol o marcar al número 644-4152033 en donde se podrán inscribir o solicitar mayores informes.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Trabajadores del volante listos para el día de muertos
Ciudad Obregón

Trabajadores del volante listos para el día de muertos

Octubre 21, 2025

Se espera que las salidas sean de los puntos tradicionales de cada año

Cobach Obregón 2 trabaja con la comunidad
Ciudad Obregón

Cobach Obregón 2 trabaja con la comunidad

Octubre 21, 2025

La preparatoria tiene diferentes proyectos que están implementando en las aulas y la comunidad

Habrá más plazas multifuncionales en Cajeme
Ciudad Obregón

Habrá más plazas multifuncionales en Cajeme

Octubre 21, 2025

Este año deberán iniciar los trabajos de construcción en el viejo Rastro Municipal