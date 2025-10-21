Cecati Obregón ofrece cursos de educación temprana

Para capacitar a padres de familia, cuidadores y todas las personas que quieran trabajar en el área infantil, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 94 Obregón, ofrece el curso de Estimulación Temprana y Maternales y el de Atención Integral a Niños Maternales.

Karla Trujillo Zavala, directora del plantel Obregón, informó que estos cursos enseñan a los estudiantes a potenciar el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños de edad temprana.

Para ello se utilizan técnicas profesionales y actualizadas que pueden ser aplicables y aprovechadas tanto por los padres de familia que quieran adquirir las herramientas adecuadas, como los cuidadores de niños pequeños y las personas que aspiran a trabajar en áreas como guarderías, escuelas, entre otros.

El inicio de clases de estos cursos del plantel Obregón es el primero de diciembre y continuará hasta el 17 de marzo, de lunes a jueves de las 15:00 a las 20:00 horas, con un costo de mil pesos por los dos cursos.

Los interesados en registrarse pueden revisar las redes sociales, en donde además, vienen los cursos de lo que resta de este año y e inicios del siguiente, como son Principios Básicos de Electricidad, entre otros.

También pueden acudir al plantel del Cecati Obregón ubicado en la colonia Real del Sol o marcar al número 644-4152033 en donde se podrán inscribir o solicitar mayores informes.