Trabajadores del volante listos para el día de muertos

Aunque no se ha hecho el anuncio oficial, los trabajadores del transporte urbanoe en Cajeme ya se encuentran preparados para trabajar el día de muertos con rumbo a los panteones de la localidad, informó Luis Acosta Cárdenas.

El secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme explicó que no se ha hecho el anuncio oficial por parte de las empresas, pero tradicionalmente se presta ese servicio con rumbo a los camposantos de la localidad saliendo de Correos de México, a menos que se decida otra cosa con las nuevas rutas.

“Por lo regular salen de ahí, a menos que en los nuevos acuerdos se decide otra cosa”, detalló.

Agregó que los trabajadores se encuentran a la espera del anuncio oficial por parte de las empresas de Cajeme y prevé que el servicio se preste hacia los panteones de la localidad.

“No se ha comentado de manera oficial lo del servicio del transporte hacia los panteones, pero sí cada año se da el servicio en los sitios acostumbrados”, detalló.

El anuncio de los precios y frecuencia de paso se darán a conocer una vez que los concesionarios lleguen a acuerdos con la autoridad del transporte.