"Cada día es una batalla, pero nunca pierdo la fe": Leticia Solís, la joven cajemense que lucha por salvar su vista

La joven cajemense, Leticia Solís, ha enfrentado lo que para muchos parecería imposible: un diagnóstico de diabetes desde hace 18 años, insuficiencia renal que la mantiene en hemodiálisis, y ahora, una lucha contrarreloj para no perder la vista.

Sin embargo, Leticia no se rinde. Cada amanecer representa para ella una nueva batalla, y aunque su cuerpo lucha, su espíritu permanece firme.

Con una voz llena de esperanza y una voluntad que conmueve, Leticia ha iniciado una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos y poder realizarse con urgencia varios procedimientos médicos que le permitan conservar la vista.

El diagnóstico que enfrenta es retinopatía diabética proliferativa en riesgo, una condición que está provocando hemorragias internas en sus ojos y que, de no tratarse a tiempo, podría llevarla a la ceguera total.

"Soy diabética desde hace 18 años y la diabetes ya ha comprometido algunos órganos", relata Leticia en su campaña. "Soy paciente en hemodiálisis, la falla en los riñones me dañó el corazón y recientemente tuve sangrado en los ojos".

El tratamiento no es sencillo ni accesible. En uno de sus ojos necesita tres sesiones de láser Argón con inyecciones antiangiogénicas, y en el otro, una cirugía mayor conocida como vitrectomía, seguida de un proceso postoperatorio que también implica altos costos.

ACTITUD POSITIVA ANTE CUALQUIER ADVERSIDAD

A pesar de todo lo que está viviendo, Leticia no se rinde. No se queja. Siempre tiene una sonrisa y una palabra llena de fe. Aunque su cuerpo está cansado, su corazón sigue fuerte y con muchas ganas de vivir.

"Me veo en la necesidad de pedir de su ayuda para poder hacer los procedimientos lo antes posible y no perder mi vista", escribe.

Leticia no solo está luchando por su salud, también está luchando por seguir viendo el mundo, por no dejar de soñar y seguir adelante. Cada día para ella es una lucha nueva, pero también una oportunidad para demostrar que no hay que perder la esperanza.

Su campaña en GoFundMe ya está activa, y cada aportación, por pequeña que sea, hace una gran diferencia. En medio de tantas historias que a veces se quedan en el olvido, Leticia alza la voz, no solo para pedir ayuda, sino para recordarnos que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz a la que aferrarse.

Puedes apoyar a Leticia Solís a través de su campaña en GoFundMe